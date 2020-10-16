Лучшие игровые наушники. GIGABYTE AORUS H5

GIGABYTE AORUS H5

Геймеры в период коронавируса стали запасаться более качественной периферией, чтобы получать удовольствие от любимых проектов и при этом не думать о дискомфорте или чем-то в таком духе. Мы решили помочь в этом вопросе, чтобы вам было легче выбрать качественную периферию и слушать музыку или играть в игры с полным удовлетворением. Итак, давайте смотреть на лучшие по нашему мнению модели за свои деньги, особенно стоит обратить внимание на то, что мы смотрели не на цену гаджетов, а на их характеристики и прочность.

Sennheiser GSP 300

Да, многие пользователи будут удивлены, но компания GIGABYTE некоторое время назад начала активно выпускать игровую периферию, которая отлично справляется с поставленными задачами за свои деньги. Например, нам крайне понравилась модель GIGABYTE AORUS H5, которая выглядит привлекательно, удобно сидит на голове и не требует от пользователя приличных вложений личных средств, ведь это относительно доступное решение. Например, потенциальные конкуренты при этих же параметрах обходятся в более серьезные суммы. Что же пользователь получает за свои деньги? Начнем с хорошего качества звука — большие излучатели и плотные амбушюры позволяют получать отличную аудио-составляющую.Кроме того, стоит отметить, что наушники эти полноразмерные, так что вы сможете с полным комфортом длительное время работать, получая удовольствие, или играть в игры без дискомфорта в ушах. Правда, нужно отметить, что амбушюры выполнены из экологической кожи, так что они не пропускают воздуха и уши будут рано или поздно потеть. Добавляем сюда удобный переключатель прямо на кабеле наушников, и получаем отличное устройство для тех, кто хочет много играть в игры, получая информацию о врагах или просто слушать музыку. Своих денег наушники стоят на 100%.

HyperX Cloud Alpha

Многие пользователи считают, что от данного производителя можно получить наушники только за очень большие деньги, но на самом деле это просто миф. Да, у компании Sennheiser есть несколько весьма дорогостоящих устройства флагманского уровня, но если вам нужно что-то более доступное, то стоит присмотреться к модели Sennheiser GSP 300. Эти наушники обеспечивают пользователя качеством звука на уровне почти флагманских устройств при вполне доступной стоимости. Можем смело рекомендовать данные наушники всем, кто хочет качественное устройство на длительный период времени.В плане качества тоже никаких вопросов к продукту нет — производитель использует продвинутые материалы, большие амбушюры из качественной ткани, имеется микрофон на выдвижной штанге. Добавляем сюда виртуализацию звука и получаем почти идеальное решение для того, чтобы играть в игры, покорять шутеры, наслаждаться пониманием того, где находится противник и всем в таком духе. Это шикарные наушники, они почти ничем не уступают флагманским вариантам, очень прочные и будут справляться с поставленными задачами очень долго. Да и не будем забывать, что Sennheiser — бренд с мировым уровнем, который давно доказал, что это один из лучших брендов на рынке периферии.

SteelSeries Arctis 1

Конечно, если речь идет о лучшей игровой гарнитуре, то обязательно стоит упомянуть модель HyperX Cloud Alpha, которая обладает отличным качеством, лучшими на рынке параметрами и качественным микрофоном. Начать стоит с каркаса — производитель использует весьма прочный металл, который хорошо переживает даже падения. При активном использовании такой каркас отлично переживает даже несколько лет, если же использовать устройство аккуратно, то даже спустя пять лет вам не нужно будет приобретать новую гарнитуру. Для многих геймеров, которые покупают гарнитуру не на год и не на два, это важное преимущество.При этом стоимость гарнитуры вполне разумная — это хоть и почти флагман, но стоит он как устройства среднего класса. Излучатели в наушниках стоят большие, полноразмерные, амбушюры тоже охватывают все ухо и обеспечивают пассивную изоляцию от шумов. Добавляем сюда качественный микрофон на гибкой штанге, и получаем просто шикарное устройство для общения в видеоиграх, для переговоров и просто для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Среди современных моделей данные наушники пользуются особым спросом, ведь геймер получает всё необходимое — качество сборки, качество звука и микрофона, плюс адекватную цену.

Razer Kraken X

Следом идет весьма популярная у геймеров гарнитура геймерского типа SteelSeries Arctis 1 — производитель решил использовать пластиковый корпус особой прочности, чтобы предоставить пользователю максимальный комфорт. Дело в том, что пластик легче металла, что неудивительно, и пользователь при длительном использовании устройства не будет ощущать какого-либо дискомфорта. Наоборот, даже через пять часов игры ваши уши и голова не будут болеть от давления, что очень полезно, ведь дискомфорт мешает сконцентрироваться и получать удовольствие от игрового процесса. Это, пожалуй, важнейшее преимущество, которое мы бы хотели выделить — лёгкость конструкции при адекватном качестве даёт все необходимое пользователю.Естественно, производитель тоже использует качественные излучатели, весьма дорогие материалы корпуса и амбушюр, а также качественный микрофон. Конечно, не стоит думать, что такого микрофона будет предостаточно для стримов или записи голоса — все же производитель делает упор на других параметрах, чтобы пользователь мог общаться в видеоиграх без лишних шумов, но не более того. В целом, это одна из наиболее легких моделей, которая пользуется спросом из-за качества и относительно низкой стоимости. Так что настоятельно советуем присмотреться.

Завершать подборку будет весьма известная гарнитура Razer Kraken X, которая выглядит как устройство из будущего. Дизайнеры явно постарались сделать своё устройство максимально притягательным не только в плане характеристик, но и в плане дизайна. Матовое покрытие черного цвета, симметричная форма, большие и мягкие амбушюры — всё это делает устройство действительно стильным. Хотя, конечно, бренд Razer для геймеров и так довольно притягателен, ведь это чуть ли не мечта каждого игрока. Кроме того, в плане характеристик производитель тоже порадовал весьма качественным исполнением, которое позволяет получать море информации в игре.Например, заявленные частоты 12-28000 Гц позволят получать более качественные низкие и высокие частоты, на средних у продукции компании никогда проблем не было и раньше. Также нам обещают весьма продвинутую визуализацию сцены — вы будете четко понимать, где находятся противники, где они бегают и стреляют. Это полезно в соревновательных шутерах. Также стоит отметить хороший микрофон на гибкой штанге, который можно отлично выгнуть для того, чтобы говорить с комфортом, плюс легкий корпус и прочность конструкции. Одна из наиболее привлекательных моделей в сегменте, которую, без всякого сомнения, можно порекомендовать абсолютно всем.