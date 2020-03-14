Лучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII Formula

С появлением новых процессоров Ryzen 3000, также начинается выпуск материнских плат на основе нового чипсета. И сегодня наша редакция MegaObzor.com сделала подборку материнских плат на платформе AMD. Ниже вы увидите самые топовые решения материнских плат на чипсете х570.
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Если вам нужен максимум производительности на X570, то эта плата — идеальный выбор. Линейка Crosshair всегда позиционировалась в качестве материнских плат для энтузиастов. В Crossair VIII Formula используется активное охлаждение чипсета. Питание на процессор подают 16 фаз VRM. В комплекте с платой есть задняя планка с OLED-дисплеем, выводящим системную информацию или игровую статистику, например, FPS.
К тому же ROG Crosshair VIII Formula интересна и ещё по одной причине. Где система охлаждения разрабатывается в совместно со специалистами EK Water Blocks и имеет интегрированный водоблок.
Особенности и характеристики:
- Аудиосистема: SupremeFX S1220 Audio
- Подсветка RGB: Aura Sync RGB
- Охлаждение VRM: пассивное (радиатор)
- Количество M.2: 2 разъема, Gen4
- Порты USB: 3 USB 3.1 Gen2 Type-A + Gen1
- Сетевой адаптер: 802.11ax; 5 Gb/sec LAN
- Режимы работы PCIe: x16, x8/x8 , x8/x8/x4
- Максимальное количество памяти: 128 GB
- Тип памяти: DDR4-4866 + ECC
- Количество фаз VRM: 16
MSI MEG X570 GODLIKEЕсли у вас неограниченный бюджет, то это материнская плата для Вас. Своим громким названием материнская плата подтверждает характеристиками, которых нет ни у одной другой платы на чипсете Х570. Для экстремального разгона материнскую плату оснастили 20 фазами VRM. Компания MSI оснастила материнскую плату Godlike множеством дополнительных функций, таких как кнопки сброса CMOS, кнопки BiOS-flash на панели ввода-вывода и дополнительные кнопки питания/сброса возле радиатора чипсета.
Особенности и характеристики:
- Аудиосистема: Realtek ALC1220+ESS E9018 DAC
- Подсветка RGB: Mystic Light Infinity
- Охлаждение VRM: пассивное + активное
- Количество M.2: 3 (+2) шт., Gen4
- Порты USB: USB 3.1 Gen2 Type-A, Gen1 Type-A, Gen2 TypeC
- Сетевой адаптер: 2.5 Gb/sec LAN; 802.11ax, 10G Super LAN card
- Режимы работы PCIe: 3×16
- Максимальное количество памяти: 128 Гб
- Тип памяти: DDR4-4800 OC
- Количество фаз VRM: 20
- Поддержка разгона: да
- Наличие: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth
GIGABYTE X570 AORUS XTREME
Gigabyte X570 Aorus Xtreme - это материнская плата самая дорогая из всех что есть, о чем свидетельствует ее спецификации. Материнская плата оснащена 16-фазами VRM, четырьмя разъемами для памяти DDR4 с максимальной тактовой частотой до 4400 МГц. На плате имеется 9 датчиков температуры и 8 разъемов для подключения вентиляторов. Пользователь также имеет доступ к трем разъемам PCIe 4.0 x16 и трем разъемам M.2 с использованием интерфейса PCIe 4.0 x4. Жесткие диски и другие носители могут быть подключены к 6 портам SATA.
Особенности и характеристики:
- Аудиосистема: ALC 1220-VB Audio Codec + ESS 9218 SABRE DAC
- Подсветка RGB: RGB FUSION 2.0
- Охлаждение VRM: пассивное + активное
- Количество фаз VRM: 16
- Поддержка разгона: да
- Тип памяти: DDR4-4400 OC
- Наличие: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth
- Режимы работы PCIe: 3×16
- Максимальное количество памяти: 128 Гб
На плате также есть набор кнопок питания и сброса, два переключателя BIOS, точки измерения напряжения и клеммы для датчиков температуры.
ASRock X570 CreatorМатеринскую плату ASRock X570 Creator оснастили 14 фазами питания AM4 и 10-гигабитным Ethernet-портом на чипе Aquantia AQC107, у которого даже есть отдельный радиатор. Усиленная подсистема питания направлена скорее на стабильность, нежели на разгон.
На текстолите распаяны четыре слота для оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 ГБ и с максимальной частотой 4666 МГц. Производитель сделал акцент на создание материнской платы с большим количеством современных интерфейсов три полноценных армированных PCI-Express 4.0 x16 и три PCI-E 4.0 x1. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены два охлаждаемых M.2-порта и 8х SATA 6 Гбит/с. Среди прочих особенностей стоит отметить наличие индикатора POST-кодов и аппаратные кнопки включения/перезагрузки, встроенный модуль Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, два порта Thunderbolt 3, а также очень надёжный вентилятор на чипсете с ресурсом службы до 5-7 лет.
Особенности и характеристики:
- Аудиосистема: Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
- Подсветка RGB: POLYCHROME RGB
- Охлаждение VRM: пассивное (радиатор)
- Количество M.2: 2 разъема, Gen4
- Сетевой адаптер: Aquantia AQC107, Intel I211-AT, Intel Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth 5.0
- Режимы работы PCIe: x16, x8/x8 , x8/x8/x4
- Максимальное количество памяти: 128 GB
- Тип памяти: DDR4-4666 OC
- Количество фаз VRM: 14
- Поддержка: SLI, CrossFireX
- Системный мониторинг: Nuvoton NCT6683D