Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)

Сегодня наша редакция MegaObzor.com представит вам топ лучших материнских плат 9-го поколения Intel Z390. В эту же подборку вошли материнские платы для энтузиастов, которые хотят получить максимум от железа, иметь возможность разгонять процессор с индексом «K», устанавливать и разгонять оперативку с высокой частотой до 4000 МГц и выше.

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) соответствует форм-фактору Standard-ATX.ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) получила 8 + 4 контакта для адекватного питания, которого должно быть более чем достаточно для любых потребностей разгона. Усовершенствованная тепловая конструкция VRM позволяет поддерживать оптимальный уровень нагрева в диапазоне 40-50 градусов по Цельсию на разогнанных скоростях с высокой эффективностью энергопотребления.

ASUS обладает всеми необходимыми функциями для разгона, уровня LLC, хорошо настроенными разгонами для памяти и разгоном до 5 ГГц или выше. За обработку звука отвечает кодек ROG Supreme FX S1220, с поддержкой восьми каналов. Также для повышения качества звука используется качественный ЦАП ESS ES9023P и японские конденсаторы Nichicon.

Для подключения видеокарт доступно три слота PCIe 3.0 x16. Электрически они разведены по стандартной схеме: 16 + 8 + 4 линии.

3x USB 3.1 Gen2

1x USB 3.1 Gen2 Type-C

2x USB 3.1 Gen1

2x USB 2.0

1x PS/2 для клавиатуры/мыши

1x RJ-45 1 Гбит/сек

1x HDMI 1.4b

1x DisplayPort

2x антенны Wi-Fi

5x аудиовыходы 3,5-мм

1x Оптический S/PDIF

MSI MEG GODLIKE Z390

На обратной стороне находятся следующий разъёмы:ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) – отличный выбор для тех, кто начинает знакомиться с культовой линейкой геймерского оборудования Republic of Gamers (ROG). Эта материнская плата на базе чипсета Intel Z390 предназначена для построения мощной геймерской системы с продуманным охлаждением и поддержкой высокоскоростной памяти.

Материнская плата MSI Z390 MEG GODLIKE – олицетворение высоких технологий. Плата соответствует форм-фактору E-ATX и имеет размеры 305x272 мм.Разработчикам устройства удалось реализовать возможность монтажа до четырех видеоадаптеров, которые могут работать одновременно. Сложностей при выборе видеокарт не возникнет, так как поддерживаются обе самые популярные многопроцессорные технологии – SLI и CrossFire X.

Максимально допустимое количество памяти – 64 ГБ. Максимальная частота памяти – 4600 МГц. На плате размещены 4 разъема M.2. Поддержка NVMe дает возможность задействовать ультраскоростные твердотельные устройства. Силовая схема состоит из 16(8*2)+2 фазы, которые набраны через умножители.

На задней панели мы найдем две функциональных кнопки сброса BIOS и его обновления, два порта USB 3.0, пару сетевых разъемов, один USB 3.1 Type C, три USB 3.1 Type A, а также коннекторы для антенны, звуковые порты и выход под наушники. Из-за предполагаемого назначения материнской платы видеовыходы полностью отсутствуют.

GIGABYTE Z390 AORUS MASTER

В материнской плате MSI MEG GODLIKE Z390 реализованы все новейшие решения, направленные на энтузиастов, геймеров и продвинутых пользователей, в том числе оптимизация работы процессора и памяти, высокоскоростное подключение накопителей и ускоренный интерфейс USB.

Материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS MASTER – высококлассное устройство, которое подходит для сборки высококлассных игровых системных блоков. Раскрыть потенциал всех установленных компонентов поможет чипсет Intel Z390.Плата рассчитана на установку широко распространенных процессоров Intel LGA 1151-v2. Максимально возможный объем памяти – 64 ГБ. Частота памяти может достигать 4266 МГц.

Материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS MASTER предоставляет фактически неограниченные возможности выбора необходимого общего уровня производительности видеокарт. Максимальное количество видеоадаптеров, которое вы сможете использовать, равно 3. Предусмотрена поддержка SLI и CrossFire X. Не менее впечатляет количество разъемов M.2 – их четыре. ЦАП ES9118 SABRE гарантирует высочайший уровень качества звука. Нельзя не отметить и наличие адаптеров Bluetooth и Wi-Fi. Плата соответствует форм-фактору Standard-ATX.

Компоновка интерфейсной панели предоставляет в ваше распоряжение беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 ГГц; 1,73 Гбит/с) и Bluetooth 5, большое количество портов USB (включая четыре высокоскоростных USB 3.1 Gen 2), оптический аудиовыход, а также обеспечивает удобное подключение многоканальной акустики.

ASRock Z390 Phantom Gaming X

GIGABYTE Z390 AORUS MASTER станет отличным вариантом благодаря достойному оснащению, приятному дизайну и вниманию производителя ко всем ее аспектам.

Материнские платы ASRock Z390 Phantom Gaming X отличаются сногсшибательной производительностью и эффектной внешностью.ASRock предлагает расширенные возможности по управлению светодиодной подсветкой на световых лентах, вентиляторах ЦП и корпуса, и других подобных устройствах. Все устройства подсветки также можно синхронизировать через сертифицированные аксессуары Polychrome RGB Sync.

Умная сетевая платформа Phantom Gaming 2,5Гб/с LAN создана для максимальной сетевой производительности под высокие требования домашних сетей, создания контента, сетевых игр и высококачественного потокового медиа. Подняв сетевую производительность до 2,5 раз по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet, вы достигнете наилучших результатов в играх, копировании передаче файлов и создании архивных копий.

Материнские платы ASRock первым получила встроенный адаптер Intel Wi-Fi 6 802.11ax. Его скорость достигает до 2,4 Гб/с и он будет одновременно работать в диапазонах 2.4/5 ГГц. Также значительно улучшена двусторонняя поддержка MU-MIMO.

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости.

Плата ASRock Z390 Phantom Gaming X получилась чрезвычайно интересной и много чего умеющей за свою цену. У платы очень богатая периферийная функциональность: много портов SATA, USB и очень быстрый игровой сетевой контроллер. Плюс приятная подсветка в сочетании со стильным дизайном. Большое свободное пространство вокруг процессорного сокета позволит смонтировать систему охлаждения любой сложности и конфигурации. У платы очень хорошая поддержка со стороны программного обеспечения, в том числе реализована звуковая система Sound Blaster Cinema 5.