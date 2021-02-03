Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex

Материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex

Процессоры Intel Core 10-го поколения, а именно i7-10700K и i9-10900K требуют более качественной материнки. Имеют 8 ядер - 16 потоков и 10 ядер - 20 потоков соответственно. Данный рейтинг содержит в себе лучшие материнские платы для Intel Core i7-10700K и i9-10900K, так как высокое энергопотребление процессоров требует качественного питания.

ASUS ROG MAXIMUS XII APEX – это разгонная платформа высшего класса, спроектированная для оверклокеров, которые желают раскрыть весь скоростной потенциал процессоров Intel 10-го поколения. Оптимизированная разводка, улучшенная система питания с гибкой регулировкой и великолепный дизайн с возможностью персонализации – все это придется по вкусу компьютерным энтузиастам, в том числе и геймерам.Расширьте границы производительности с помощью аппаратных средств управления разгоном, интеллектуального решения питания и расширенной поддержки памяти.

Всестороннее охлаждая разрешение отличает тщательно-конструированными радиаторами с совершенным балансом поверхностных массы и воздушных потоков. С добавлением коллекторов вентилятора, бортовое охлаждение Maximus XII Apex имеет больше чем достаточную емкость для специализации, поддерживая стабильность системы под любым условием.

Обладая фирменными настройками компоновки трассировки памяти, которые улучшают целостность сигнала и снижают уровень шума, ASUS OptiMem III более совместим с наборами памяти 3600 МГц+, что позволяет им работать на более высоких частотах. Вы можете выбрать оптимизацию памяти для высокочастотных настроек или настроек с низкой задержкой. Стек Maximus XII Apex с вашими любимыми модулями и максимизирует пропускную способность нового процессора Intel® Core™ Comet Lake-S 10-го поколения для приложений, требующих огромной пропускной способности.

Maximus XII Apex использует интеллектуальную конструкцию VRM, питаемую двумя восьми контактными вспомогательными разъемами питания. Шестнадцать Объединенных каскадов питания помогают выжать последние несколько МГц на пределе кремния.

Обычные материнские платы используют одностороннее зондирование, выполняемое из неидеального места, что приводит к большому несоответствию между фактическим напряжением, подаваемым на процессор, и значением, сообщаемым программному обеспечению. Maximus XII Apex имеет дифференциально-чувствительную схему и тонкий IC, которые упрощают разгон и настройку, позволяя более точно отслеживать напряжение.

Погрузитесь в звук с помощью аудио технологии SupremeFX. Это интегрированное звуковое решение использует кодек S1220A для обеспечения плоской частотной характеристики нейтральной, детализированной звуковой сигнатуры.

Бортовой Wi-Fi 6 (802.11 ax) поддерживает сверхбыструю скорость беспроводной сети, улучшенную пропускную способность и лучшую производительность в плотных средах Wi-Fi, обеспечивая исключительный опыт онлайн-игр. Встроенный Intel 2.5 G Ethernet дает вашему проводному соединению импульс, с улучшением до 2,5 X по сравнению со стандартными соединениями Ethernet для более быстрой передачи файлов, более плавной игры без задержек и потоковой передачи видео в высоком разрешении.

Материнская плата MSI MEG Z490 UNIFY

Многофункциональная материнская плата MSI MEG Z490 UNIFY станет незаменимой при сборке вашего компьютера. С ней вы сможете получите моментальный отклик на все ваши запросы.Данная материнская плата относится к серии MEG, которые созданы специально под сильный разгон частот процессора и памяти. MSI MEG Z490 Unify выполнена в наиболее распространённом форм-факторе ATX (305 x 244 мм). Внешне Z490 Unify производит впечатление добротной массивной материнской платы благодаря использованию большого количества металлических радиаторов, алюминиевого кожуха под элементы питания и усиленных слотов PCIe.

Набор разъемов у Z490 Unify более чем достойный: комбинированный PS/2, 2x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen. 2 10 Гбит/с, 2x USB 3.2 Gen. 2 5 Гбит/с, USB Type-C 20 Гбит/с, высокоскоростной контроллер 2.5G LAN Ethernet, коннекторы под Wi-Fi /Bluetooth антенну, Optical S/PDIF и 5х звуковых разъемов. Также здесь имеются две удобные клавиши для быстрого сброса CMOS и перепрошивки BIOS.

В сочетании с двумя разъемами питания и эксклюзивной архитектурой с зеркалированием фаз цифровой 17-фазный стабилизатор напряжения, выполненный по схеме 16+1, позволяет материнским платам серии MEG легко удовлетворить потребности даже флагманских чипов.

Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора, создавая идеальные условия для его работы под высокими нагрузками.

Компания MSI проводит тестирование модулей памяти наиболее популярных марок, включая Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill и многие другие, чтобы обеспечить их максимальную совместимость со своими продуктами и улучшить разгонный потенциал. Специалисты MSI фокусируются не только на экстремальном разгоне, но и на тех аспектах работы компьютера, которые важны при его ежедневной эксплуатации. Так, новые материнские платы MSI серии Z490 обладают улучшенной поддержкой памяти по сравнению с платформой Z390. Для применения оптимальных настроек модулей памяти достаточно активировать XMP-профиль.

Материнская плата MSI MEG Z490 UNIFY выполнена из высококачественных материалов, а современные технологии и профессиональная сборка отвечают за длительный эксплуатационный срок.

MSI MEG Z490 Unify оказался удачным представителем материнских плат серии MEG. За достаточно приемлемый ценник она способна разогнать любой процессор Intel Core 10-го поколения без угрозы перегрева.

Материнская плата GIGABYTE Z490 AORUS MASTER

Чтобы полностью раскрыть потенциал нового 10-ядерного процессора Intel Core, материнской плате необходима мощная подсистема питания. Модель Z490 AORUS MASTER спроектирована на базе высококачественных компонентов и демонстрирует потрясающие возможности, - это настоящий шедевр в исполнении инженеров GIGABYTE.Стабильно высокую производительность системы обеспечивает прогрессивная система охлаждения в составе фирменных радиаторов Direct Touch II с тепловыми трубками, массива пластин Fins-Array II, а также радиаторов Thermal Guards II для охлаждения твердотельных M.2-накопителей. Комплексное решение отличает высокий КПД и превосходное рассеивание тепла. Система охлаждения Z490 AORUS MASTER отлично справляется с поставленной задачей, создавая комфортный температурный режим в зоне VRM и M.2 SSD-накопителей даже при полной нагрузке. Таким образом, материнская плата AORUS – это идеальный выбор для энтузиастов самостоятельной сборки мощных ПК, поклонников оверклокинга и профессиональных киберспортсменов.

Благодаря Smart Fan 5 пользователи могут быть уверены в том, что их игровой ПК будет функционировать в наиболее благоприятном температурном режиме без ущерба для производительности. Благодаря термодатчикам, размещенным на материнской плате, средствами Smart Fan 5 можно контролировать работу каждого вентилятора. Кроме того, Smart Fan 5 - это еще и большее количество гибридных разъемов для подключения вентиляторов, которые поддерживают режимы работы PWM и Voltage, обеспечивая максимальное удобство обслуживания установленной жидкостной системы охлаждения.

Высококачественный продукт должен быть спроектирован с прицелом на будущее, чтобы Ваша система была готова к применению новейших технологий. материнская плата Z490 AORUS MASTER способна работать в сетях любого уровня, взаимодействовать с хранилищами данных и WiFi-устройствами нового поколения, на предусмотренных новыми стандартами скоростях.

Великолепное качество звучания, реализованное средствами ЦАП ESS SABRE и технологии DTS. Аудиоподсистеме на базе новейшего кодека Realtek ALC1220 воспроизвести объемное звучание, а также аудиоконтент в DSD-формате (Direct Stream Digital) стало намного проще, чем когда-либо. Чтобы обеспечить качество воспроизведения на уровне студийного оборудования, в цепях питания аудиоподсистемы применяются конденсаторы WIMA и Nichicon серии Fine Gold.

Продукция компании GIGABYTE выгодно отличаются своей надежностью и долговечностью, благодаря высочайшему качеству выполнения технологических операций и контролю на всех стадиях производственного процесса. При изготовлении материнских плат AORUS Z490-серии в качестве элементной базы применяются только лучшие компоненты, а также усиление и экранирование всех разъемов, с целью добиться безотказной работы отельных компонентов и изделия в целом.

В силовом ATX-разъеме питания и разъеме ATX 12 В питания ЦП материнских плат AORUS Z490-серии установлена цельнометаллическая контактная группа (24- и 12-контактов соответственно) с целью обеспечить стабильное питание процессора при любом режиме нагрузки.

Материнская плата ASRock Z490 TAICHI

Материнская плата GIGABYTE Z490 AORUS MASTER – отличный выбор для пользователей, желающих собрать производительную универсальную систему или игровой компьютер.

Материнская плата ASRock Z490 Taichi формата Standard-ATX создана для тех, кто стремится обладать мощным компьютером и использовать все его феноменальные возможности.Taichi – это философское понятие, отражающее неделимость и бесконечный потенциал. Материнская плата, которая красиво справится с любыми задачами! Вода всегда принимает форму сосуда, в которой находится. Стань подобен воде. Будь гибок и универсален в любой ситуации.

Алюминиевый радиатор XXL с активным вентилятором эффективно отводит тепло и улучшает общую производительность. Этот компонент создан для экстремальных геймеров и технарей, планирующих собрать компьютер с новым 10-ядерным процессором Intel.

Оптимизированы для ресурсоёмких аудио-программ! Кристально чистый сбалансированный звук для самых взыскательных ценителей. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика, через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией.

Алюминиевые радиаторы эффективно отводят тепло от компонентов. Под ними находится три разъёма M.2 Key M для подключения высокоскоростных геймерских SSD. Задняя пластина укрепляет материнскую плату и предотвращает возможную деформацию от установки тяжёлых кулеров или видеокарт.

Dr.MOS – это интегрированная система питания, оптимизированная под синхронную подачу вольтажа для ресурсоёмких приложений! В сравнении с обычными дискретными транзисторами, Dr.MOS рассчитано подаёт высокий ток по каждой фазе, улучшая термальный результат и обеспечивая наивысшую производительность. По сравнению с обычными дросселями, передовые дроссели ASRock втрое быстрее генерируют ток насыщения, улучшая показатели Vcore на материнской плате.

Печатная плата имеет особые точки для рассеивания тепла. Это свойство придаёт плате особый шарм и позволяет снизить её рабочую температуры на 4,1 градуса. Внутренние медные слои обеспечивают стабильность сигнальных трасс и профилей мощности, а также обеспечивают пониженную температуру и повышенную энергоэффективность при оверклокинге, в том числе новейших модулей памяти DDR4 с экстремальной производительностью.

Встречайте новый стандарт Wi-Fi! Материнские платы ASRock первыми получат встроенный адаптер Intel Wi-Fi 6 802.11ax. Его скорость достигает до 2,4 Гб/с и он будет одновременно работать в диапазонах 2.4/5 ГГц. Также значительно улучшена двусторонняя поддержка MU-MIMO.

Умная платформа 2,5 Гб/с LAN обеспечивает максимальную сетевую производительность, необходимую в домашних сетях, при создании контента, онлайн-играх и потоковой трансляции высококачественного медиа. Сетевая производительность в 2,5 раза выше по сравнению со гигабитным Ethernet, что гарантирует быстрое и бескомпромиссное соединение для игр, передачи файлов и создания архивных копий.

На борту имеется разъём для питания системы водяного охлаждения! Он выдаёт ток в 1,5 ампера и подходит для всех популярных моделей СВО. Напряжение на разъёме можно повысить, чтобы получить ещё более эффективное охлаждение.

ASRock Z490 Taichi оборудована стандартным для устройств высокого класса, рассчитанных на процессоры Intel, звуком Realtek HD Audio с поддержкой схемы 7.1. Есть встроенный адаптер Wi-Fi и Bluetooth, подсветка, достаточное количество разъемов для подключения внешних устройств.