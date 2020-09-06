Лучшие микрофоны для стримов 2020. Arozzi Colonna

Микрофон Arozzi Colonna

Для хорошего звука нужен качественный микрофон для стрима. На рынке много недорогих, но хороших моделей, но выбрать действительно лучший микрофон для стримов в 2020 году не так просто. Сегодня мы составили рейтинг, в который вошли самые популярные модели микрофонов с лучшим соотношением цены и качества.да

Микрофон Arozzi Colonna - это современное цифровое устройство, способное записывать звук студийного качества, при этом будучи полностью совместимым со множеством различных платформ, а именно: пк, mac и игровыми консолями.Он отлично подходит для ведения онлайн-трансляций и способен передавать ваш голос в превосходном качестве без каких-либо задержек и искажений. К тому же, девайс может похвастаться стильным классическим дизайном, что придает устройству приятный внешний вид.

Модель Arozzi Colonna оснащена специальной конденсаторной капсулой, позволяющей передавать звук в превосходном качестве, а также переключаться между однонаправленным, двунаправленным и кардиоидным типами направленности.

Также микрофон оборудован стандартным звуковым разъемом 3,5 мм для подключения наушников, а также специальным usb-коннектором, что позволяет максимально быстро подготовить девайс к работе и начать трансляцию с превосходным качеством звука.

Микрофон Alctron CU28

Ещё стоит отметить, что микрофон оснащен резьбовым отверстием диаметром 5/8 дюйма, с помощью которого микрофон можно закрепить на студийный штатив.

Микрофон Alctron CU28 – компактный и функциональный микрофон с проводным подключением, относящийся к категории конденсаторных.Микрофон Alctron CU28 обеспечивает высочайшее качество воспроизведения звука в широком диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Вариант диаграммы направленности – кардиоида. Улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боковых сторон. Соотношение сигнала и шума составляет 85 дБ. Регулятор громкости и отключения звука помогают улучшить качество звука.

Микрофон CU28 заключен в стильный обтекаемый корпус черного цвета, материалом для изготовления которого послужил металл. Великолепно подходит для музыкальных, вокальных записей, подкастов, закадрового озвучивания.

В комплект поставки входит держатель и крепление, при помощи которого микрофон можно легко и быстро закрепить на столе либо на другой плоской поверхности. Кроме того, такие варианты крепления исключают влияние нежелательных вибраций на качество записи звука.

При использовании суперкардиоидной схемы, звук записывается под более жестким углом, что уменьшает нежелательный фоновый шум и позволяет передавать голос громко и четко. Его встроенный амортизатор гасит вибрации, помогая защитить звучание от встряхивания. Регулятор громкости и отключения звука поможет вам улучшить качество звука.

Микрофон Razer Seiren Emote

Компания Razer — одна из лидирующих в сфере разработки современных устройств для геймеров. И компания представила свою новую разработку микрофон Seiren Emote, который предназначен прежде всего для стримеров. Пожалуй, главная особенность микрофона — интерактивная функция, позволяющая отображать смайлы и анимированные пиктограммы на специальном LED-дисплее.На дисплее вся графическая информация полностью синхронизируется с происходящем на вашем стриме, таким образом позволяя вам взаимодействовать со зрителями в абсолютно новом формате.

Новый микрофон использует движок Razer Emote Engine, который является ключевым компонентом 8-битного LED-дисплея, необходимого для отображения графических данных. Благодаря этому в вашем распоряжении и окажутся более широкие возможности для взаимодействия с аудиторией. Функционал устройства позволяет создавать кастомные смайлики, а затем добавлять их в общий список.

С помощью приложения Streamer Companion App вы сможете загрузить собственные 8-битные изображения и постоянно пользоваться ими без каких-либо трудностей. Seiren Emote имеет суперкардиоидную диаграмму направленности, позволяющую устройству улавливать даже самые мельчайшие детали в процессе работы. Вместе с тем, именно она позволяет микрофону блокировать посторонние звуки и окружающий шум, а также в максимальной степени фокусироваться на вашем голосе, предельно точно передавая зрителям мельчайшие тонкости в интонации.

Микрофон Trust GXT 258 Fyru

Razer Seiren Emote располагает устойчивой подставкой, оборудованной специальным механизмом, защищающим устройство от случайных вибраций, которые могут возникнуть при случайных ударах или резких движениях.

Микрофон Trust GXT 258 Fyru - это микрофон, благодаря которому вы сможете записывать звук высокого качества без каких-либо помех и посторонних шумов. Этот микрофон подойдет для решения самых различных задач.С его помощью можно записывать вокал, гитарные партии, интервью, стримы и многое другое. При этом вам будет гарантировано наилучшее качество звука за счет 4 диаграмм направленности: кардиоидной, двунаправленной, стерео и круговой для оптимизированной записи звука в любой ситуации.

Микрофон обладает эргономичным и стильным дизайном и предусмотренной подсветкой разных 5 цветов в различных вариантах настройки. Он оснащен универсальным 5/8-дюймовым винтовым креплением, совместимым с большинством микрофонных стоек. Также, он имеет разъем для отслеживания отсутствия задержки звука и отличается удобным расположением элементов управления звуком.

В комплектации к Trust GXT 258 идет металлическая подставка-тренога. Таким образом, его можно разместить где угодно, и процесс работы с микрофоном будет не только приятным, но и удобным. Он обладает прочной и надежной конструкцией и благодаря своему минималистичному стилю он впишется в любую обстановку.

Благодаря микрофону Trust GXT 258 Fyru вы запишите все, что вам необходимо, в самом лучшем качестве и без помех.

Микрофон Thronmax MDrill One Pro

MDRILL One Pro - единственный микрофон, который вам нужен, ведь 4 различные полярные настройки обеспечивают максимальную гибкость. Записывайте вокал, инструменты, подкасты, интервью, конференц связь, потоковую передачу и многое, многое другое.Просто нажмите кнопку режима и выберите кардиоидный, стереофонический, двунаправленный или всенаправленный паттерн, чтобы найти наилучшую настройку производительности. Поэтому, независимо от того, транслируете ли вы из дома или хотите записать следующий шедевр, MDRILL One Pro поможет вам производить записи студийного качества - каждый раз.

Наслаждайтесь превосходным звуком и настоящей профессиональной потоковой передачей. Технология VERTIGAIN помогает повысить качество и четкость звука на 10% по сравнению с другими USB-микрофонами. Благодаря конструктивным особенностям, звуковые волны перемещаются вертикально через микрофон. Это позволяет звуку проходить через решетку более равномерно, достигая трех конденсаторов.

Модель поддерживает технологию шумоподавления, основанную на программных инструментах, распознающих и отсекающих все посторонние шумы. Это позволяет записывать чистый голос даже во время живых концертов. Поддерживает высокое качество записи — 96 кГц 16 бит — и способен работать в широком частотном диапазоне (20 Гц - 20 кГц), что делает его максимально универсальным, а сопротивление в 16 Ом позволяет использовать его с портативными девайсами. Модель имеет 7-цветную подсветку и LED-индикацию уровня сигнала.

Thronmax MDrill One Pro идеально подходят для блогеров, стримеров и подкастов. Подключение по USB позволяет подключать микрофон к большинству ПК и звукозаписывающим устройствам. Также конструкцией предусмотрен разъем 3.5 мм для подключения наушников и мониторинга записи. Совместимость со всеми ОС (Windows / Mac), не требует установки дополнительных драйверов. После подключения к устройству микрофон сразу готов к работе.