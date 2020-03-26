Лучшие настолки на время карантина по коронавирусу

2020-03-26, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Cutterland ; [100]
Коронавирус загнал многих жителей планеты по своим квартирам: переносятся все мероприятия, сотрудники переходят на удаленную работу, а у детей и студентов отменяются занятия. Но как не умереть от скуки, когда все домашние дела уже переделаны? Издательство Hobby World знает выход, и сделало подборку настольных игр, в которые можно поиграть во время самоизоляции как одному, так и в небольшой компании до 5 человек (пока такие еще разрешены).

Взрывные котята 18+ (2-5 игроков)

Популярнейшая игра с взрывающимися котиками в версии 18+. Отличается от оригинала острыми, а порой даже непотребными иллюстрациями и шутками. Для игры с семьей лучше все же воспользоваться обычными «Взрывными котятами», но вот в кругу друзей пригодится именно этот отвязный вариант.

Игра успела влюбить в себя миллионы людей по всему миру: ее правила максимально просты, классный дизайн радует глаз, а играть можно до упаду. Тяните карты из колоды по очереди, а если попадается один из взрывных котеек, то игрок тут же выбывает из игры! Для того, чтобы этого не произошло, нужно использовать различные карты или даже их комбинации. Кстати, если у вас есть дома котик, то можно и его подключить к процессу – сотни лайков в соцсетях вам будут обеспечены.

Звёздные Войны: Внешнее кольцо (1-4 игроков)

Где лучше всего спрятаться от вездесущего вируса? Конечно, в далекой-далекой галактике! Попробуйте себя в роли контрабандистов, лихих пилотов и наёмных охотников, которые жаждут снискать славу на галактической периферии.

Предстоит путешествовать по Внешнему Кольцу на собственном корабле, нанимать в свою команду легендарных персонажей Звездных войн, посещать самые знаковые места и соперничать с другими игроками. Для всех фанатов космической саги обязательна к ознакомлению.

Мачи Коро: Наследие (2-4 игроков)

Добро пожаловать на чудесный остров Мачи Коро (где даже не слышали про вирусы)! Игрокам предстоит стать мэром одного из городов и принять участие в конкурсе «Город мечты».

Это быстрая экономическая стратегия, интересная и детям, и взрослым. Построите парк развлечений, кондитерскую фабрику и сад камней, а может пора поучаствовать в создании национальной обсерватории?

Ктулху: Смерть может умереть (1-5 игроков)

Динамичная кооперативная игра в сеттинге мифов Лавкрафта для тех, кому ужасов не хватает в реальной жизни. Игроки переносятся в 1920-е годы, где им предстоит остановить Древнее зло, вторгшееся на Землю из другого пространства.

Раскрыв планы культистов, вы должны суметь прервать ритуал, чтобы хоть на мгновение сделать Древнего уязвимым, а после уничтожить его раз и навсегда.

Cutterland (2-4 игроков)

Устали от серости окружающего мира? Тогда пора добавить ярких красок! Магам необходима ваша помощь, и если вы достаточно отважны и смекалисты, то запаситесь ножницами и вдохновением.

Игрокам предстоит стать настоящими создателями сказочных земель в этой оригинальной настолке, которая подарит уникальный игровой опыт. Разрезайте карты, используйте фантастических существ и соревнуйтесь с товарищами, чтобы создать лучший сказочный мир.

Рик и Морти: Анатомический парк (2-4 игроков)

Ну и куда же без этой «сладкой парочки», которая всегда приносит немного трэша и беспредела? «Рик и Морти: Анатомический парк» - настольная игра по мотивам одноименного популярного мультсериала. Игрокам предстоит помочь Рику построить парк аттракционов в теле бездомного Рубена. Здесь можно прокатиться на Пиратах Поджелудочного моря, попрыгать на батуте диафрагмы, передвинуть органы и сразиться с ужасными болезнями (очень актуально), а после победы отдохнуть в уютном кафе «Набивка пузика».

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Cutterland
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