Лучшие настольные игровые колонки

SVEN SPS-702

Edifier R1280T

Довольно классические колонки, которые вам точно понравятся. У них самый обычный дизайн, открывающий перед пользователем массу новых возможностей. Например, верхняя крышка колонок плоская, туда можно поставить подставку для наушников или просто поставить что-либо. На лицевой стороне имеются «крутилки» для переключения громкости и прочих параметром, плюс там есть два выхода под микрофон и наушники.В плане звука все очень хорошо — частоты от 20 до 20000 Гц, отлично проработаны нижние и средние частоты, верхние немного хуже, но в целом звуковая палитра очень богатая. Особенно это проявляется в фильмах или прослушивании музыки на середине громкости, там все шикарно звучит.

defender Aurora S20

Колонки, о которых многие мечтали. Отличное качество звука и общая мощность в 42 Вт позволяют не просто слушать музыку, а слушать ее вместе со своими соседями по лестничной клетке. Очень мощные, с хорошими басами и балансом между частотами, они способны удовлетворить все потребности пользователя, будь то геймер, фанат фильмов или слушатель музыки.Отдельно хотелось бы отметить дизайн устройства — материал МДФ, то есть выглядят колонки как из дерева, хотя материал немного иной. Но, звучание получается очень даже хорошим. Плюс, на правой стороне имеются переключатели басов, высоких и громкости, что позволяет вам тонко настроить колонки для своих нужд. Для многих пользователей это важный параметр, так как слушать музыку и фильмы смотреть лучше на разных настройках.

Logitech Z207

Мне всегда нравилась техника компании defender за свою адекватную стоимость — производитель не накручивает цену, плюс экономит в тех местах, которые не так важны для пользователя. Например, у данной модели нет деревянных вставок, но звучат продукт от этого хуже не станет, это факт. Пластик достаточно привлекательный, глянцевый, такой приятно наблюдать на своем рабочем столе и слушать музыку тоже.На лицевой панели у нас имеется переключатель громкости, есть выход под наушники, а вот под микрофон нет. Для просмотра фильмов, если вы вдруг решили переключиться на наушники, очень крутой и удобный вариант. В плане звучания тоже все отлично, можно работать с удовольствием, играть, слушать музыку. Средние частоты особенно хотелось бы отметить.

Razer Nommo

Очень добротное компактное решение от известного бренда. Колонки Logitech Z207 занимают совсем немного места и это идеальное решение на тот случай, если вам нужны небольшие и адекватные по качеству колонки за небольшие деньги. Например, для просмотра фильмов — поставили такую модель на стол, включили любимый фильм или сериал, и смотрите. Никакого удивления в плане громкости или качества звука может и не будет, но достойное звучание они вам обеспечат.Компактность дополняется стильным корпусом — это одни из самых интересных колонок на рынке, которые выглядят круто и стоят своих денег на сто процентов. Разработчик понимает, что даже 5 Вт будет достаточно, если вы хотите дома в тишине и спокойствии послушать музыку или пообщаться в Skype, например.

Microlab B53

Весьма неожиданно компания Razer, которая ранее демонстрировала невероятно крутые устройства на рынке игровой периферии, анонсировала свои игровые колонки. Это очень интересная модель, так как помимо хорошего звучания здесь еще и стильный дизайн корпуса присутствует. Если вы получаете удовольствие от эстетического вида продукта, то эта модель точно вам понравится, это именно то, чего не хватало рынку.В плане звука все шикарно — это может и не самая топовая модель на рынке, но для игр, фильмов или сериалов будет предостаточно возможностей. Вы можете с удовольствием сражаться в играх любимых, смотреть фильмы в компании или устраивать маленькие дискотеки, в этом вообще нет проблем. Осталось только выбрать модель с подсветкой или без нее.

Logitech MX Sound

Очень простые, очень стильные и привлекательные колонки от известной компании, которая давно радует нас своим качеством исполнения. Устройство выглядит довольно привлекательно — корпус немного наклонен в сторону от пользователя, поверх динамиков добавлена декоративная сетка, выглядит весьма стильно и дорого. Звучание очень классное, особенно если вы ищете хороший вариант за небольшие деньги.За свои деньги колонки звучат очень даже достойно — неплохая середина и низы, приличные верхние частоты, возможность управлять основными характеристиками гаджета при помощи пульта проводного. Это шикарное решение на тот случай, если вы не хотите покупать что-то очень дорогое, а вам нужна простая модель с хорошим звуком для повседневного использования.

Creative Pebble

Шикарная новинка от Logitech, которая удивила всех пользователей своими второстепенными возможностями. И так понятно, что такой бренд ничего плохого выпускать не станет, звук здесь отличный и его хватит большинству пользователей с большим запасом, но и в плане дизайна тоже все круто. Производитель отказался от стандартной формы корпуса и показал вариант круглой формы, который шикарно подошел пользователям.Отмечу умную подсветку продукта, которая отлично подойдет для игры в темноте — колонки позволяют визуально расширить картинку. Плюс, светящиеся индикаторы звука на лицевой панели выглядят очень привлекательно. Отличное решение, особенно если вы следите за современным рынком и хотите получать удовольствие от внешнего вида устройства, а не только от звука.

Creative SBS A60

Иногда пользователю нужно компактное решение. Это вполне ожидаемо, так как не у всех есть здоровенные столы, которые позволяют уместить большие колонки, монитор, клавиатуру и все вот это. Благодаря компактному корпусу и неплохому звучанию, колонки идеально подойдут для вашего компьютера или ноутбука. Ведь, иногда пользователи используют и такой комплект.Дизайн корпуса данного устройства позволяет неплохо украсить рабочий стол — необычная форма, элементы управления, дорогой и качественный пластик. Звук здесь тоже довольно интересный, особенно если вы хотите играть в шутеры или засматриваться сериалами день и ночь. Это не самый громкий комплект в мире, но для домашнего использования хватит с головой.

Edifier S880DB

Еще одна довольно интересная модель, которая точно понравится фанатам привлекательного дизайна и компактности. Если вы экономите место на рабочем столе и хотите получить интересное решение, которое впишется в рабочее пространство максимально органично, то вот на эту модель стоит посмотреть. Разработчики постарались соединить невысокую стоимость с предельно крутым дизайном.Мне очень понравился звук данной модели, хотя общая мощность составляет всего 4 Вт. Громкости предостаточно, чтобы смотреть фильмы с сериалами, играть в игры, общаться в разного рода программах, слушать музыку и работать. Ничего необычного, но продукт очень хорошо себя показал, а это самое главное. Тем более при такой стоимости.

Завершаем сегодняшнюю подборку топовой моделью, которая очень нравится как обычным пользователям, которые много занимаются повседневными задачами, так и тем, кто работает профессионально со звуком или видео. Благодаря общей мощности в 88 Вт, вы можете спокойно устраивать дискотеку дома, с отличным качеством звучания.Помимо этого, устройство очень порадовало качеством материалов и дизайном в целом. Отличная штука на тот случай, если у вас крутой компьютер с монитором и вы хотите добавить что-то более интересное.