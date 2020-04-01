Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550

Sennheiser MX 170

Philips SHE3550

Компания Sennheiser достаточно давно на рынке аудио-устройств и уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны благодаря высочайшему качеству продукции. У некоторых пользователей есть наушники этой компании, которым лет больше, чем средний возраст читателей нашего сайта, а это весьма серьезный показатель. И именно из-за этого мы с полной уверенностью можем рекомендовать наушники Sennheiser MX 170 к приобретению, так как они обладают достаточно хорошим звучанием при очень низкой стоимости и высоком качестве сборки. Ничего большего требовать за эти деньги мы бы не стали, так как устройство и так достаточно продвинутое.Стоит отметить, что это достаточно простые в техническом плане наушники, которые даже на затычки, а вкладыши. Из-за этого изоляция от внешних шумов будет достаточно слабая, плюс производитель явно не даст вам кристально чистых частот. С другой стороны, если вам нужны наушники для того, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы за ноутбуком или общаться во время прогулки с собеседником, то это отличный вариант за вполне адекватную цену. Да, невероятного звука от Sennheiser MX 170 вы не получите, это факт, но никто и не планировал за такую сумму получать продукт для аудиофила, это вполне понятно.

JBL T110

Sony MDR-EX450AP

Собственно, на этом тема проводных наушников у нас не заканчивается. Конечно, сейчас достаточно много пользователей массово переходят на беспроводные наушники, так как это действительно удобно и комфортно, но есть в них несколько недостатков. Во-первых, беспроводные наушники нужно постоянно заряжать, то есть вы обязаны каждую ночь ставить устройство на зарядку, чтобы потом иметь возможность послушать музыку. Во-вторых, многие пользователи не горят желанием платить много денег именно за бесправное решение. В этом плане Philips SHE3550 нам очень понравились, ведь они за вполне разумную цену дают все необходимые преимущества.Начнем с того, что это крайне бюджетное решение с очень низкой стоимостью, которая оборудовано неплохими для этого класса излучателями. Вы можете слушать музыку в общественном транспорте, наслаждаясь качеством звука и достаточно хорошей изоляцией от внешнего мира, так как амбушюры плотно прилегают к ушам и позволяют вообще не слышать звуков окружающего мира. Особенно это полезно во время занятий спортом, когда не хочется слушать кого-то еще. Да, при этом наушники проводные, так что полной свободы действий у пользователя не будет.Также достаточно интересной моделью являются наушники JBL T110, которые пользуются невероятным спросом на рынке. В них нет ничего удивительного, ведь при такой стоимости тяжело придумать что-то такое, что сможет вызвать яркие эмоции у пользователя. Однако если вы не слушаете музыку через дорогущий плеер и не покупаете музыку в высоком качестве, то эти наушники полностью удовлетворят запросы потенциальных покупателей. Это отличное решение, которое справляется с проигрыванием музыки и обладает серьезным бонусом — крайне низкой стоимостью. Если вы думаете, что это мелочь, то вы сильно ошибаетесь.Разработчики наушников продумали несколько важных моментов вроде плоского кабеля — благодаря этому провода в сложенном состоянии не путаются, вам не нужно будет разбирать свои наушники по десять минут после того, как вы их бросили в карман. Кроме того, наушники могут похвастаться неплохим микрофоном, который не изменяет голос пользователя и предоставляет возможность с комфортом общаться во время прогулки или поездки на общественном транспорте. На этой модели парад доступных проводных наушников заканчивается, пришло время поговорить о более дорогих вариантах с более высоким качеством исполнения.

Honor AM61

Продолжая тему проводных наушников хотелось бы рассказать про модель Sony MDR-EX450AP, которая при достаточно высокой стоимости для своего класса выдает просто нереальное качество звучания. Это тот случай, когда проводные наушники можно советовать исключительно из-за того, что производитель сделал упор на качестве звучания, отбросив в сторону дополнительные бонусы и ненужные декоративные элементы. Если вы фанат проводных технологий и не особо хотите получать доступ к беспроводным наушникам, то стоит обязательно присмотреться к модели Sony MDR-EX450AP, которая обладает целым перечнем бонусов и преимуществ.Конечно, это не такие уж доступные наушники, как предыдущие три модели, так как здесь более качественные компоненты, излучатели большего диаметра, корпус выполнен из прочных качественных материалов и всё в таком духе. Разработчики сделали упор на качество, что нас очень радует, да и потенциального покупателя тоже. Осталось к этим наушникам скачать музыку высокого качества, чтобы получить море удовольствия от того, что издает устройство. Это, пожалуй, лучшее проводное решение на текущий момент, которое моментально привлекает к себе внимание.

Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)

Теперь давайте поговорим о беспроводных наушниках, которые на текущий момент пользуются небывалой популярностью и постепенно вытесняют с рынка проводные решения. Хотя, конечно, проводные наушники всегда будут пользоваться спросом, особенно если речь идет про доступные и очень дорогие устройства. Однако если у вас есть желание попробовать беспроводные наушники и при этом у вас нет желания тратить на них десять тысяч рублей и больше, то стоит присмотреться к модели Honor AM61. Это достаточно качественный гаджет от компании Huawei, который весьма хорошо себя зарекомендовал на рынке. Компания явно знает, как привлекать аудиторию.Нужно сразу отметить, что у наушников есть определенное ограничение — они не полностью беспроводные, так как имеется специальный кабель, который соединяет два наушника. С одной стороны, это немного странно в 2020 году, с другой — пользователь навсегда избавлен от проблем с синхронизацией между двумя наушниками. Это весьма насущная проблема, которая часто портит пользователям нервы. Да и в плане удобства такое решение тоже нам нравится чуть больше, ведь наушник вы не потеряете никогда.

Компания Xiaomi достаточно давно на рынке и она делает очень простые вещи — вместе того, чтобы изучать что-то и внедрять инновации она выпускает те же гаджеты, что и у конкурентов, но заметно дешевле. К примеру, беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic) выглядят очень привлекательно и обладают целым перечнем преимуществ, хотя стоят они весьма дешево. И это позволяет покупателю, который никогда не пользовался полностью беспроводными наушниками, получить недорогой гаджет для теста.Качество звука здесь достаточно хорошее, плюс наушники долго, относительно конкурентов, держат заряд батареи. Это круто, так как пользователь может раз зарядить наушники и ходить с ними несколько дней. В этом плане гаджет нас действительно порадовал и мы можем с уверенностью его рекомендовать к покупке.