Лучшие наушники для спорта. Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)

Accesstyle Amber TWS

На современном рынке беспроводных наушников очень много всего интересного, но если вы решите заниматься бегом для поддержания своего здоровья, то нужно обращать внимание лишь на определенные модели. Только с ними вы будете чувствовать себя комфортно и наслаждаться тем, что происходит у вас во время тренировки. Итак, давайте выбирать лучшие варианты из того, что есть на рынке наушников.

Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)

Многие пользователи почему-то думают, что TWS-наушники стоят дорого и их могут позволить себе только исключительно богатые покупатели, но на самом деле это просто миф. У современных беспроводных наушников нет никаких проблем со стоимостью, ведь если вы хотите получить доступный вариант, то стоит просто посмотреть в сторону Accesstyle Amber TWS. Это очень удобные для бега наушники, которые полностью лишены проводов и благодаря этому вы можете с полным комфортом заниматься теми делами, которые вам нужны. То есть, можно с комфортом бегать, прыгать и заниматься спортом без дискомфорта от проводов.При этом конструкция наушников настолько удобная, что пользователь получает возможность активно двигаться без потери тех самых наушников. Амбушюры настолько плотно входят в ушной канал, что выпадать наушники Accesstyle Amber TWS не будут, а это очень важный бонус для тех, кто решил активно двигаться и заниматься спортом. Кроме того, нужно понимать, что у этой модели неплохая автономность в четыре часа и достойное качество звучания. За эти деньги ничего лучше на рынке найти просто не получится. Шикарный вариант для тех, кто хочет качество за вменяемые деньги.

JBL T450BT

Естественно, если речь идет о качественных устройствах, которые можно рекомендовать к приобретению, то всегда заходят мысли о продуктах компании Xiaomi. Данный производитель делает серьёзный упор на качестве своей продукции, хотя стоимость при этом гораздо ниже, чем у потенциальных конкурентов. Например, если речь зашла о беспроводных наушниках Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic), то стоит обратить своё внимание на довольно продуманный кейс, в котором гаджет поставляется. Производитель позволяет вам удобно носить наушники и заряжать их прямо от самого кейса, что очень удобно во время путешествий.То есть, когда заряд ваших наушников упадет до нуля, вам не нужно бежать к розетке и ждать, пока устройство вновь обретет заряд, нет. Достаточно установить наушники в кейс и подождать, пока они наберут заряд. Хотя, конечно, автономность у наушников и без того довольно приличная, ведь пользователь сможет слушать любимую музыку на протяжении довольно длительного периода времени. Для прогулок или пробежек это просто идеально, ведь можно провести длительную тренировку и все это время слушать музыку, наслаждаясь происходящим. Все же разработчики понимают, как увлечь пользователя хорошим продуктом, да еще и за разумные деньги.

Shure SE215 Wireless (BT1)

Конечно, нужно понимать, что для пробежек подходят не только наушники-затычки в формате TWS, но и накладные наушники. Их преимущество в том, что все же не настолько хорошая звукоизоляция, так что пользователь сможет услышать какие-то важные звуки из окружающего мира. Также такие наушники обладают большей длительностью автономной работы, что довольно важно для длительного использования гаджета. Ведь есть спортсмены, которые пробегают за сутки по три-четыре часа, а не все компактные решения способны с этим справится на самом деле. И модель JBL T450BT нам в этом направлении больше даже нравится, ведь это буквально идеальное решение для того, чтобы спокойно заниматься спортом, бегать и прыгать.Конструкция наушников JBL T450BT довольно легкая и надежная, так что пользователь может не переживать, что гаджет через месяц будет не очень пригодным для использования. Наоборот, благодаря едкому пластику в конструкции наушники не давят на голову, не вынуждают пользователя нагружать уши во время пробежки. Качество звучания при этом достаточно хорошее, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой, а автономная работа позволяет получать истинное наслаждение. Шикарная модель за разумные деньги, которая справляется с удовлетворением потребностей многих пользователей по всему миру.

TFZ X1

Для многих пользователей бренд Shure кажется чем-то нереально дорогим и недоступным, но на самом деле это весьма недорогой производитель. Да, у данной компании есть действительно крутые гаджеты, которые стоят около 500 долларов или даже больше, но если вы хотите просто наслаждаться качественной музыкой и при этом бегать или заниматься спортом, то можно посоветовать отличную модель Shure SE215 Wireless (BT1). Она обладает достаточно привлекательным лаконичным дизайном, при этом у пользователя нет совершенно никаких ограничений в плане кабелей — наушники просто соединяются на затылке кабелем, который никак не мешает вашим передвижениям.Более того, во время занятий спортом пользователи могут длительное время бегать или прыгать, а наушники, которые просто находятся в ушном канале, в этом случае будут вываливаться. Да, не всегда и не все модели, но все же есть шанс, что во время очередного резкого движения ваши наушники просто выпадут из уха. У Shure SE215 Wireless (BT1) таких проблем никогда не возникнет, так как производитель наделил наушники дополнительным кабелем на тыльной стороне, которые соединяют оба наушника в одну конструкцию. И во время бега даже если наушник вывалится из уха, он не упадет на асфальт или что-то в таком роде. Это очень крутой бонус на самом деле.

Естественно, на рынке довольно много интересных наушников, которые отлично подходят для прослушивания музыки во время занятий спортом. Например, данная модель обладает полностью беспроводным корпусом, так что пользователя вообще ничего не сковывает во время пробежек или занятий спортом. Правда, стоит понимать, что при покупке такого устройства нужно обязательно подобрать идеальный размер амбушюр, так как если они будут слишком большими или слишком маленькими, то пользователю будет некомфортно и сами наушники будут постоянно выпадать из ушного канала, что не очень приятно на самом деле.Кроме того, обязательно стоит уточнить, что такие наушники подходят не только для спорта, но и для повседневной жизни или просто прогулок в парке. То есть, после активных пробежек пользователь может спокойно прийти в офис на работу и наслаждаться происходящим. Также стоит отметить, что при столь низкой стоимости наушники обладают достаточно привлекательным качеством звучания, ведь для многих это действительно приятный бонус. Да, во время пробежек вы точно не сможете наслаждаться детализированным звуком, но приятно, когда звучание все же радует ухо, а не рахдражает его. В этом плане модель тоже нам очень и очень понравилась.