Лучшие предложения Umkamall.ru

Стикеры для заметок Stick Marker

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Маска для очистки пор на носу

Стикеры для заметок Stick Marker - милые бумажные стикеры с мордашками различных животных, отлично подойдет для девочек. Отлично подойдет как зля закладки, так и для украшения тетрадей и дневников.

Магнитный кабель зарядного устройства FLOVEME

Маска для очистки пор на носу - отличная маска для ежедневного пользования, поможет удалить пятна, сальные пробки и черные точкки на лице. Благодаря этой маске ваше лицо станет более гладкой и нежной. Перед использованием обязательно помойте лицо с мылом, чтобы раскрыть поры.

Карта памяти Evo TF/Micro SD

Магнитный кабель зарядного устройства FLOVEME - качественный USB кабель со сменным магнитным наконечником в нейлоновой оплетке, отлично подходит как для зарядки смартфонов, так и для синхронизации их с компьютером. Совместим с брендами: LG, SAMSUNG, Apple, HTC, Nokia, SONY, Motorola, Xiaomi, Honor и другими моделями. Длина кабеля составляет 1 метр.

Карта памяти Evo TF/Micro SD - карта памяти EVO отличается высокой скоростью передачи и записи данных. В наличии имеются карты памяти от 32Гб до 128Гб. Вместе с Micro SD, в комплекте входит адаптер TransFlash для камер и ноутбуков.