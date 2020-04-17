Лучший шлем виртуальной реальности. HTC Vive Pro HMD

Oculus Go - 32 GB

Сейчас многие пользователи сидят дома в связи с карантином и уже не знают, чем бы им заняться — все фильмы пересмотрены, сериалы закончились, игры пройдены. Хочется чего-то интересного и необычного, чтобы развлечь себя и не тратить время зря, но где бы это необычное найти. Мы решили, что идеальным вариантом будет именно шлем виртуальной реальности, ведь с ним пользователь может попробовать уникальный контент и насладиться мирами, которые ранее были геймеру недоступны. Осталось только подобрать подходящую модель, чтобы попробовать игры и программы в полную силу. Давайте мы вам в этом вопросе немного поможем.

Samsung HMD Odyssey - Windows Mixed Reality Headset

Довольно доступным шлемом виртуальной реальности выступает модель Oculus Go - 32 GB, которая может похвастаться низкой ценой и отсутствием необходимости покупать дополнительно мощный компьютер. Собственно, благодаря этому шлем и считается самым доступным, так как пользователь просто покупает устройство и на этом его расходы заканчиваются, ему больше ничего не нужно. Да и в плане характеристик Oculus Go - 32 GB тоже вполне может похвастаться интересными деталями вроде высокого разрешения дисплея. Для большинства пользователей этого будет предостаточно, чтобы наслаждаться контентом и получать от него море положительных эмоций.На каждый глаз пользователя выводится дисплей с разрешением 1280 на 1440 точек, то есть общая картинка на уровне 2К. Этого вполне достаточно, чтобы ваши глаза не уставали от больших пикселей на экране, а большего мы и не требуем. Также стоит сказать, что у шлема встроенная память достигает 32 гигабайт, на эту память вы можете поставить различные приложения и так далее. Отличный продукт, который комфортно сидит на голове, не вызывает дискомфорта и приносит только радость от длительного использования. И это, без сомнения, лучший вариант для тех, кто хочет попробовать виртуальную реальность за небольшую сумму денег.

Sony PlayStation VR (CUH-ZVR2)

Шлем виртуальной реальности Samsung HMD Odyssey - Windows Mixed Reality Headset обладает более высоким разрешением в 1440 на 1600 точек, так что глаз пользователя будет еще меньше уставать и пользователь будет наслаждаться комфортом во время поглощения контента. С другой стороны, нужно понимать, что для получения данной картинки вам нужно иметь достаточно производительный компьютер, который мог бы в различных играх или программах продемонстрировать такую картинку с плавной частотой кадров. Это значит, что покупка самого шлема еще не все расходы, на которые нужно обращать внимание.Правда, и контент у данного продукта более продвинутый — под Samsung HMD Odyssey - Windows Mixed Reality Headset есть масса качественного контента, который позволяет полностью оценить преимущества виртуальной реальности. Есть продвинутые игры, которые создавались специально под эту платформу, есть различные программы и контент специально для того, чтобы дать пользователю возможность погрузиться в этот мир и получать от него положительные эмоции. Да, стоит шлем почти в два раза дороже, чем предыдущее решение, но за эти деньги вы получаете уже полноценный гаджет, а не урезанную его версию.

Oculus Rift S

Со шлемом виртуальной реальности Sony PlayStation VR (CUH-ZVR2) ситуация достаточно интересная и уникальная, ведь этот продукт работает исключительно с приставкой PS4 или с более продвинутым вариантом PS4 Pro. С компьютером или любыми другими платформами производитель шлему работать не дает, так что если вы покупаете этот гаджет, то стоит понимать, что играть можно будет исключительно в те игры, которые представлены на платформе японского производителя. Это довольно важный момент, про который почему-то многие пользователи банально забывают. С другой стороны, на PS4 масса игр, в которые можно будет поиграть с комфортом.Кроме того, стоит отметить, что покупая данный шлем виртуальной реальности вы можете быть уверены в том, что абсолютно любой контент, который выпущен под данную платформу, у вас будет работать идеально. Это на ПК производитель делает упор на различные параметры разных моделей, так что игры на разных шлемах ощущаются иначе. А с Sony PlayStation VR (CUH-ZVR2) такой проблемы нет — управление приятное и удобное, нет никаких неудобств в плане привыкания, только вот картинка в чуть менее высоком разрешении. Зато стоит этот шлем всего 24 тысячи рублей — это достаточно дешево по современным меркам.

HTC Vive Pro HMD

Естественно, некоторые пользователи уже пробовали виртуальную реальность и они в целом понимают, что хотят увидеть от своего приобретения. В таких ситуациях стоит рекомендовать более дорогие устройства, так как они смогут полностью раскрыть потенциал виртуальной реальности и всех тех игр, которые под нее были написаны. В этом плане шлем Oculus Rift S подходит просто идеально, так как на рынке это одно из самых лучших устройств со всеми необходимыми преимуществами и функциями. Конечно, стоит такое добро тоже дороже, ем первый гаджет в нашей статье, но это обусловлено большим набором комплектующих и более высоким качеством картинки.Разрешение экранов достигает 2560 на 1600 точек, частота обновления дисплея составляет 80 Гц. Это идеальная картинка, которая даже медиками рекомендуется для шлемов виртуальной реальности. Благодаря столь качественной картинке пользователь получает контент без негативного влияния на свои глаза, не портит зрение, не ощущает дискомфорта во время постоянных виртуальных баталий. Также стоит отметить малый вес устройства, наличие сразу двух контроллеров, которые удобно лежат в руке, и прочный пластик. Все это позволяет наслаждаться контентом в полной мере без дискомфорта. Минус лишь в стоимости, которая не всем будет по карману.

Без всякого сомнения, лучшим шлемом виртуальной реальности на текущий момент является модель HTC Vive Pro HMD. Производитель явно проиграл сражение на рынке смартфонов, но вот в сегменте шлемов виртуальной реальности демонстрирует просто невероятное качество продукции. У данного шлема на каждый глаз пользователя выводится изображение 1440 на 1600 точек, частота обновления кадра составляет 90 Гц, а угол обзора достигает 110 градусов. Это идеальные параметры, которые говорят нам о том, что пользователь будет получать максимально качественную картинку. Конечно, для получения этой картинки нужно будет еще потратить приличную сумму на сборку мощного игрового компьютера.Взамен пользователь получает платформу, на которой можно без труда запускать абсолютно любые игровые проекты и наслаждаться самыми современными играми с самыми высокими системными требованиями. Картинка просто шикарная, глаза от нее не устают, нет проблем с усталостью и так далее. Если у вас есть деньги и вы хотите купить лучшее из того, что имеется на рынке, то обязательно посмотрите в сторону этой модели — она точно не разочарует. Правда, цена действительно кусается.