Лучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м

В быту достаточно часто нужно что-то закрутить, сделать отверстие в полочке или шкафу, подтянуть шурупы и так далее. Конечно, все это можно делать и при помощи обычной отвертки, но куда комфортнее и легче использовать шуруповерт. И мы решили подобрать лучшую модель с беспроводным подключением, чтобы вы точно знали, что стоит приобрести себе для полного комфорта и спокойствиями. Итак, давайте посмотрим на ассортимент.

DeWALT DCD701D2 Li-Ion 2.0 А·ч 12 В х2 кейс TSTAK 57.5 Н·м

Стоит сразу отметить, что данный шуруповёрт является чуть ли не флагманской моделью, которая отлично справляется с абсолютно любыми задачами в быту и на стройке. Конечно, для домашнего использования это даже избыточный вариант, так как устройство может похвастаться крутящим моментом в 57.5 Н·м, что почти в два раза больше, чем у большинства устройств среднего класса. С другой стороны, если вы хотите взять устройство высокого качества и не переживать о том, что не хватает мощности, то стоит присмотреться к этой модели, ведь у нее есть все необходимое.
Поставляется модель DeWALT DCD701D2 в комплекте с двумя аккумуляторами (всего их два, сама дрель поставляется в комплекте без установленного аккумулятора), зарядной станцией для одного аккумулятора и кейсом для транспортировки устройства. Вполне добротный комплект, плюс сами характеристики устройства достаточно привлекательные. Это явно тот продукт, который справится с любыми видами работ, даже если речь идет про сборку какой-то очень сложной мебели, закручивания чего-либо в бетонные стены и так далее. Обычно такие устройства берут для выполнения строительных работ, но и для дома шуруповёрт тоже отлично подходит. Да и два аккумулятора частенько будут спасать из положения.

BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м

Конечно, модель шуруповёрта BOSCH GSR 120-LI более простая, так как здесь крутящий момент 30 Н·м. С другой стороны, нужно понимать, что работая на двух скоростях, а у этой модели именно такой набор возможностей, пользователь получает избыточную производительность даже на минимальных оборотах. Ведь обычно такого рода устройства приобретаются для домашнего использования — для подкручивая винтов, для сборки мебели, для ремонта мебели, для проведения каких-либо ремонтных работ и всего в таком духе. И если у вас не стоит какая-то слишком сложная специфическая задача, то стоит присмотреться к BOSCH GSR 120-LI хотя бы потому, что это очень и очень доступная модель.
Да, стоит сказать, что производитель чаще всего встречается пользователями на прилавках бытовой техники, но это вовсе не значит, что продукции в этом сегменте не стоит доверять. У BOSCH GSR 120-LI отличная сборка, достаточно качественные дорогие материалы, в комплекте идет зарядка, кейс для транспортировки и дополнительный аккумулятор. Это достаточно удобное решение, которое позволяет с удовольствием работать и не переживать о том, что вы что-то не сможете закрутить обычной отверткой из-за недостатка сил или необходимости прикладывать слишком высокий крутящий момент. За свои деньги это просто идеальное решение.

ДИОЛД ДЭА-18ЛИ-07 36 Н·м

Многие пользователи предпочитают покупать технику от отечественного производителя. В этом есть логика, ведь иногда проще подобрать комплектующие под технику, которая производится у нас в стране и создавалась специально под условия работы в наших реалиях. К сожалению, найти действительно качественный продукт достаточно тяжело, так как отечественных производителей на самом деле очень мало, а их продукция не всегда может конкурировать с иностранными предложениями. Однако нам удалось справиться и с этой проблемой — модель ДИОЛД ДЭА-18ЛИ-07 просто шикарно подходит для решения любых задач.
Да, данная модель производится и собирается на территории России, так что если вы фанат отечественного производства и готовы платить деньги за продукцию из России, то это лучший вариант за свои деньги. Данный шуруповёрт тоже подставляется с двумя аккумуляторами в комплекте, есть кейс для транспортировки, так что пользоваться устройством вполне комфортно. Крутящий момент здесь тоже довольно приличный, его хватит с головой для того, чтобы спокойно закручивать шурупы и наслаждаться приятным процессом ремонта или сборки чего-либо. Среди отечественных производителей это прямо лучшее решение на текущий момент, которое мы можем смело порекомендовать всем и каждому.

Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic Li-Ion 2.0 А·ч 10.8 В х2 коробка 34 Н·м

Естественно, если вы не хотите покупать продукцию отечественного производства, то вполне можно отдать предпочтение одной из многочисленных моделей крупных производителей. К примеру, данная модель обладает целым рядом различных преимуществ и бонусов. Начать стоит с крутящего момента, который отлично справится со всеми поставленными задачами. Кроме того, нам очень понравился корпус, который прочно собран, отлично выглядит и вызывает сомнений в прочности. Этого, пожалуй, достаточно для того, чтобы наслаждаться работой и не переживать о каких-либо недостатках данного выбора.
Конечно, у Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic, как и у других подобных устройств, в компакте идет два аккумулятора и зарядная станция. Нужно понимать, что никто не продает шуруповёрты со встроенными аккумуляторами, так как это небезопасно и производитель всегда дает вам возможность спокойно снять один аккумулятор, поставить на его место другой, после чего работать, пока сменная батарея заряжается. В этом плане Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic нам тоже очень понравился, ведь модель достаточно привлекательно выглядит и при этом обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками.

ЗУБР ДШЛ-121 25 Н·м

Завершать нашу статью про шуруповерты будет модель ЗУБР ДШЛ-121, которая, как несложно догадаться из названия, тоже произведена на территории нашей страны. Однако в подборку она попала не из-за этого, а из-за низкой стоимости. Мы понимаем, что многие производители делает крутые и качественные продукты, но не каждому они по карману. Да и зачем покупать дорогую модель, если вы понимаете, что раз в квартал нужно подкрутить винтики или закрутить что-то, чтобы полочка держалась. В таких ситуациях покупать флагманскую модель нет смысла, ведь вы не раскроете и половину потенциала, за который заплатили.
В комплекте с данной моделью поставляется одна батарея и зарядное устройство, так что сменного варианта нет. С дугой стороны, если вы не так уж много работаете с устройством, то этого будет достаточно — просто после длительного использования достаточно поставить гаджет на зарядку, дабы в следующий раз при необходимости аккумулятор был заряжен. За эти деньги найти что-то более привлекательное точно не выйдет, ведь производитель явно сделал упор на доступность при наличии высокого уровня качества. А нам большего и не требуется.
Комментарии и отзывы BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м
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