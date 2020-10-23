Лучший чехол для Huawei Y9s

Очень часто можно услышать вопросы о том, стоит ли покупать чехол для Huawei Y9s, зачем это делать и все в таком духе. Мы решили дать достаточно развернутый ответ, рассказывая о некоторых особенно важных тонкостях, чтобы пользователь сразу понимал, зачем ему тратить деньги на дополнительный аксессуар. Например, нужно понимать, что сами производители смартфонов не особо заинтересованы в том, чтобы вы пользователи смартфоном годами. Наоборот, крупному производителю выгодно, чтобы через год или даже меньше вы купили себе новый гаджет, так что о практичности продукта речи не идет. Тыльные панели гаджетов делают глянцевыми и очень хрупкими — они красиво выглядят, но переживают столкновения с любимы поверхностями очень плохо.

Так что даже при очень аккуратном использовании устройство покрывается царапинами, мелкими потертостями и трещинками, которые весьма негативно сказываются на ощущениях от использования устройства. Чтобы избавиться от проблемы нужно либо заменить смартфон, либо заменить тыльную панель. Во втором случае стоимость ремонта и замены корпуса обойдется примерно в треть стоимости гаджета — достать из смартфона все железо, потом переставить его внутри корпуса — трудно. И дорого. Так что примерно треть стоимости смартфона уйдет на то, чтобы заменить поцарапанную панель на новую. Согласитесь, что это достаточно дорого, особенно если учитывать, что речь идет об относительно новом продукте.

Соответственно, стоимость чехла намного ниже — хороший вариант может стоить тысячу рублей или даже дешевле, что вполне недорого на фоне стоимости смартфона. Естественно, есть и более доступные варианты, которые стоят пару сотен рублей. Тут уже все зависит от вашего бюджета и от желания вкладывать ресурсы в приобретение того или иного чехла. Например, есть очень стильные решения из заменителя кожи, которые шикарно справляются со всеми задачами, защищают устройство и при этом выглядят достаточно привлекательно, чтобы носить устройство с гордостью и удовольствием.

Отдельно хотелось бы уточнить, что чехол, который вы покупаете, должен выглядеть привлекательно для вас лично — стоит сделать на этом акцент. Ведь если устройство вам не очень нравится в чехле, то вам будет не очень комфортно, а это немного не то, что должен приносить аксессуар. Так что настоятельно рекомендуем присмотреться ко всем вариантам, дабы выбрать тот, который вам действительно импонирует.
Комментарии и отзывы Huawei Y9s
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