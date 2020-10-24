Лучший чехол для iPad Pro 10.5

Например, по сей день есть пользователи, которые активно используют планшет iPad 2 — он был выпущен в 2013 году. При этом у него до сих пор работают все необходимые приложения, есть весь необходимый контент и возможности для использования устройства в повседневной жизни. Можно читать книги, смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться качественным общением в социальных сетях, воспроизведением музыки, даже банально посмотреть карты в поездке. При этом стоимость планшетов прошлогодних ревизий заметно ниже текущих флагманов — производитель с каждым разом скидывает цену, чтобы привлечь аудиторию либо к новинкам, либо распродать все залежи на складах. И в этом случае мы лишь советуем побеспокоиться о том, чтобы ваш планшет не повреждался внешне.
Стоит сказать, что если в аппаратном плане устройство и не устареет спустя много лет, то вот активное использование продукта приводит обычно к тому, что на корпусе появляются царапины, сколы и прочие неприятные моменты. Чтобы этого избежать, стоит присмотреться к защитному чехлу, который будет принимать удары на себя и не даст устройству поцарапаться даже спустя длительное время использования. К примеру, есть варианты из пластика или силикона, которые отлично смотрятся, при этом они даже переживают падения с небольшой высоты, что уж говорить о более комфортных ситуациях.
Главное в данном случае понимать, что чехол является расходным вариантом — пользователь не обязан защищать его, вытирать от пыли и переживать. Нет, в случае царапин или сколов вы просто берете устройство и меняете на нем чехол, который стоит сущие копейки, а потом вновь занимаетесь своими делами. Благо, чехлы стоят недорого.