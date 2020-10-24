Лучший чехол для iPad Pro 10.5

Очень многие пользователи активно приобретают планшеты многлетней давности по довольно простой причине — они доступны. Например, чехол для iPad Pro 10.5" (A1701 / A1709) и сам планшет обойдутся вам дешевле раза в два, чем современная модель планшета. Конечно, если вы гонитесь за самыми современными технологиями, вам обязательно нужно получить только лучшее и самое свежее, то да, стоит отдать тысячу долларов или даже больше за то, чтобы ваш планшет выглядел современно и круто. Если же нет желания отдавать столько денег, то можно смело приобрести продукт, который уже давно вышел в продажу и где-то пылится на складе у продавца. Ведь само устройство от этого хуже не станет, в аппаратном плане тем более.

Например, по сей день есть пользователи, которые активно используют планшет iPad 2 — он был выпущен в 2013 году. При этом у него до сих пор работают все необходимые приложения, есть весь необходимый контент и возможности для использования устройства в повседневной жизни. Можно читать книги, смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться качественным общением в социальных сетях, воспроизведением музыки, даже банально посмотреть карты в поездке. При этом стоимость планшетов прошлогодних ревизий заметно ниже текущих флагманов — производитель с каждым разом скидывает цену, чтобы привлечь аудиторию либо к новинкам, либо распродать все залежи на складах. И в этом случае мы лишь советуем побеспокоиться о том, чтобы ваш планшет не повреждался внешне.

Стоит сказать, что если в аппаратном плане устройство и не устареет спустя много лет, то вот активное использование продукта приводит обычно к тому, что на корпусе появляются царапины, сколы и прочие неприятные моменты. Чтобы этого избежать, стоит присмотреться к защитному чехлу, который будет принимать удары на себя и не даст устройству поцарапаться даже спустя длительное время использования. К примеру, есть варианты из пластика или силикона, которые отлично смотрятся, при этом они даже переживают падения с небольшой высоты, что уж говорить о более комфортных ситуациях.

Главное в данном случае понимать, что чехол является расходным вариантом — пользователь не обязан защищать его, вытирать от пыли и переживать. Нет, в случае царапин или сколов вы просто берете устройство и меняете на нем чехол, который стоит сущие копейки, а потом вновь занимаетесь своими делами. Благо, чехлы стоят недорого.
Комментарии и отзывы iPad Pro 10.5
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