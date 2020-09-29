Лучший графический планшет. HUION H640P

Parblo A640

Во время карантина многие открыли для себя различные хобби, о которых ранее никто даже не догадывался. Например, многие начали рисовать, используя различные инструменты и софт. Мы же решили рассказать о том, какие графические планшеты стоит приобрести, чтобы получать от этого море удовольствия и получать классный конечный результат.

HUION H640P

Предлагаем начать с достаточно простой модели, которая обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками — довольно большая сенсорная панель идеально подходит для ввода информации. Например, устройство поддерживает перо, так что пользователь сможет совершенно спокойно рисовать, получая весьма качественное изображение. Да, поддержка пера из коробки предоставляет просто море возможностей для графического дизайнера, особенно если речь идет о ситуации, когда необходимо рисовать мелкие объекты. В данном случае поддержка пера и большая диагональ рабочего пространства дают о себе знать в положительном ключе.Также стоит отметить, что данное устройство распознает до 5080 линий на дюйм, так что проблем с точностью возникать не должно. И, конечно, не стоит забывать, что это довольно доступное решение, которое позволяет пользователю наслаждаться рисованием с полным комфортом на протяжении длительного времени. Если вы ранее подобным планшетом не владели, но очень хотите попробовать что-то относительно доступное, то стоит присмотреться именно в этой модели, ведь ничего дешевле на рынке мы посоветовать точно не можем. Здесь есть и качество, и необходимые возможности, и разумная цена — большего и пожелать нельзя. Также продукт идеально подходит для новичков, которые только начали изучать это направление.

XP-PEN Deco 01 V2

Сразу за самой доступной моделью идет графический планшет HUION H640P, который выглядит максимально привлекательно и при этом обладает различными преимуществами, которых нет у основных конкурентов. Например, устройство поддерживает разные степени нажатия — чем сильнее вы давите пером на планшет, тем толще получается линия, например. Это весьма эффективный вариант на самом деле, так как пользователь получает крайне качественное и современное решение на все случаи жизни. Собственно, профессионалы не берут устройства, если они не умеют считывать степень нажатия, так что если вы начинающий или профессиональный художник, то эта новость вам должна понравится.Также стоит отметить, что данный графический планшет поддерживает так называемые горячие клавиши — они расположены на левой части графического планшета. Это достаточно удобно, так как пользователь получает возможность быстро переключаться между разными кистями даже не используя мышку или клавиатуру. Вы можете назначить те клавиши, которые вам нужны, чтобы менять инструменты на ходу, что действительно удобно во время рисования. Ради этого многие пользователи приобретают отдельные компактные клавиатуры, но здесь все имеется уже на корпусе. Да и стоит это решение вполне разумных денег на самом деле, так что тоже стоит присмотреться.

WACOM One Medium (CTL-672)

Собственно, практически прямым конкурентом для вышеописанной модели выступает планшет XP-PEN Deco 01 V2, который отлично справляется с поставленными задачами. У него тоже в комплекте идёт специальный стилус, который используется для рисования, а сама панель различает степени нажатия. Это действительно удобно, так как вы можете не менять кисти, а просто давить на дисплей чуть больше, чтобы получать более жирный рисунок или более толстую полосу. Во многих ситуациях поддержка степеней силы нажима является ключевой, особенно если речь идет о дорогих вариантах для дизайнеров. У этой относительно доступной модели тоже имеется вполне приличное перо.Отдельно хотелось бы похвалить производителя за то, что он тоже решил использовать аппаратные клавиши на левой части корпуса. Это достаточно практично и позволяет пользователю во время работы не тянуться рукой к мышке, выпуская из рук стилус. Также можно отметить наличие подставки под стилус, которая тоже идет в комплекте и позволяет реализовать ваше рабочее место более компактно и эргономично. Это отличный планшет для начинающих дизайнеров и тех, кто уже понимает, как работать с данным устройством. Но, конечно, это еще не флагманское решение, так что и стоимость у продукта тоже вполне разумная.

Gaomon PD1560

Далее у нас идет планшет от мирового лидера графических планшетов — данная компания выпускает действительно лучшие варианты на рынке. Например, большинство профессиональных дизайнеров используют именно продукцию этой компании, так как качество и точность являются ключевыми преимуществами продукта. В данном случае производитель тоже решил сделать упор именно на комфорте пользователя, чтобы он мог с полным удобством рисовать что-либо или заниматься любыми другими делами. Конечно, этот планшет тоже умеет распознавать степени нажатия, так что проблем с этим быть что не должно — вы можете использовать нажим для получения линии нужной толщины и так далее.Главное преимущество продукта в качестве материалов и сборки, а также в поддержке абсолютно любого современного софта. Если вы рисуете в каком-то популярном приложении, то данный графический планшет точно будет его поддерживать, так что можно будет с полным комфортом рисовать в самых разных приложениях. При этом стоит понимать, что это достаточно прочное и точное устройство, у которого нет проблем с удобством ввода информации. Рисовать стилусом легко, а если потренироваться, то можно делать настоящие шедевры. Но, конечно, это уже вариант для тех, кто хочет рисовать на более высоком уровне.

Завершать нашу статью будем достаточно продвинутым решением под названием Gaomon PD1560, которое скорее интерактивный дисплей с функцией планшета, чем просто графический планшет. Дело в том, что у данного устройства действительно имеется большой сенсорный экран с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек, который отлично справляется с поставленными задачами — рисовать на этом устройстве куда удобнее, чем если бы вы просто подключали планшет к компьютеру. Кроме того, стоит отметить, что производитель использует достаточно качественный экран, на котором рисовать очень комфортно — можно сразу видеть перед собой результат.Конечно, у данного продукта тоже имеется множество степеней нажатия (8192), так что можно с комфортом рисовать линии различной толщины, при этом есть стильный стилус и, что самое приятное, аппаратные клавиши на корпусе. Их можно будет настроить на горячие клавиши, чтобы вы переключались между инструментами не используя саму панель инструментов. Это весьма приятный момент, так как работать будет куда легче и быстрее. Более того, стоит сказать, что это довольно дорогое устройство флагманского уровня, которое используют профессионалы по всему миру — оно подойдет тем, кто уже понимает, зачем ему такая штука.