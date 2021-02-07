Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80

Кронштейн на стол ONKRON G80

Использование хорошего кронштейна для монитора может серьезно повлиять на вашу работоспособность и создать по-настоящему комфортный рабочий процесс. Очень важно чтобы ваш экран находился на идеальной высоте и положении, что будет имеет решающее значение для вашего оптимального положения сидя и общего состояния. Также значительно сэкономить свободное пространство в помещении, более выгодно разместить компьютерный монитор или телевизор, ограничить доступ к дорогой технике детям и домашним животным - все это возможно благодаря одному-единственному приспособлению - кронштейну. Сегодня в нашем рейтинге, мы подобрали 5 лучших настольных кронштейнов для мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов.

Крепление для мониторов ONKRON G80 обеспечивает возможность настольного монтажа монитора или телевизора. Аксессуар поможет вам правильно организовать рабочее пространство. Кронштейн крепится к столешнице традиционным способом – посредством струбцины.

Вы по достоинству оцените возможность широкой регулировки положения кронштейна в пространстве.Кронштейн обеспечивает возможность поворота на 360°. Угол наклона вверх может достигать 45°, а вниз – 90°.

Крепление для мониторов ONKRON G80 имеет встроенный кабель-канал. Модель совместима с оборудованием, для размещения которого используются крепления VESA 75x75 и 100x100.

Доступный диапазон размеров диагонали экрана – от 13 до 27 дюймов. Нагрузка на крепление может достигать 6.5 кг. Наклонно-поворотная конструкция аксессуара позволяет менять положение экрана максимально свободно.

Цвет крепления – белый. Такое цветовое решение с высокой вероятностью будет гармонировать с интерьером помещения.

Универсальное крепление DEXP MGL27-C01

Благодаря универсальному креплению DEXP MGL27-C01 вы сможете сохранить драгоценное свободное пространство на рабочем месте и в помещении и зафиксировать на нем ваш монитор или телевизор.

Модель оборудована наклонно-поворотным кронштейном, поэтому вы сможете отрегулировать наклон располагающегося оборудования как по горизонтали, так и по вертикали. Само крепление фиксируется на поверхности при помощи струбцины. Черная расцветка этого аксессуара позволит ему хорошо смотреться в помещении с любым интерьером.

Универсальное крепление DEXP MGL27-C01 подходит для мониторов и телевизоров с диагональю экрана, располагающейся в диапазоне от 13 до 27 дюймов. Конструкция способна выдержать оборудование общим весом до 6 кг. Модель поддерживает два вида размеров VESA: 75 x 75 и 100 x 100.

Регулировка наклона монитора в вертикальной плоскости возможна в пределах +/- 90 градусов. Возможности поворота монитора достигают 180 градусов. Кабель-канал, присутствующий в конструкции этой модели, позволит спрятать все свисающие провода, идущие от зафиксированного оборудования.

Крепление North Bayou NB F80

North Bayou F80 – кронштейн, с помощью которого можно установить монитор или телевизор на край стола либо на его поверхность. Он оборудован кабель-каналом, позволяющим спрятать все провода и защитить их от случайных повреждений.Аксессуар крепится к столу с помощью струбцины. Допустимый диапазон регулировки наклона – от 85° вверх до 30° вниз. Угол поворота – 180°. Крепление можно вращать на 360°.

Крепление для мониторов NB F80 совместимо с мониторами, в которых реализована возможность использования креплений VESA 75x75 и 100x100. Поддерживаемый диапазон размеров диагонали экрана – от 17 до 32 дюймов.

Максимальная нагрузка на крепление – 9 кг. Величина данного показателя свидетельствует о существенном запасе прочности аксессуара. Цвет крепления – черный. Такое цветовое решение будет гармонировать с внешним видом большинства мониторов.

Крепление UltraMounts UM700

Чтобы зафиксировать монитор на столе, отлично подойдет кронштейн Ultramounts UM 700. Данная модель предназначена для мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов и способна выдержать вес до 6,5 кг.Для более комфортного использования возможен поворот, наклон и вертикальное перемещение монитора.

Практичный кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 имеет настольный тип установки. За длительный срок службы без поломок отвечают высококачественные материалы, профессиональная сборка и дополнительная защита от механических повреждений.

Чтобы прикрутить кронштейн потребуется минимум сил и времени, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. Кронштейн выполнен в универсальном черном цвете.

Крепление Arm Media LCD-T31

Если вы хотите обеспечить своему монитору устойчивость, то вам просто необходим кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T31.Данная модель способна выдержать вес до 9 кг и предназначена для мониторов с диагональю от 15 до 32 дюймов. Благодаря ему вы можете поворачивать монитор в любую сторону, наклонять и вращать его.

Чтобы установить кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T31, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению.

Длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.