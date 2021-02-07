Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80

Использование хорошего кронштейна для монитора может серьезно повлиять на вашу работоспособность и создать по-настоящему комфортный рабочий процесс. Очень важно чтобы ваш экран находился на идеальной высоте и положении, что будет имеет решающее значение для вашего оптимального положения сидя и общего состояния. Также значительно сэкономить свободное пространство в помещении, более выгодно разместить компьютерный монитор или телевизор, ограничить доступ к дорогой технике детям и домашним животным - все это возможно благодаря одному-единственному приспособлению - кронштейну. Сегодня в нашем рейтинге, мы подобрали 5 лучших настольных кронштейнов для мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов.

Кронштейн на стол ONKRON G80

Крепление для мониторов ONKRON G80 обеспечивает возможность настольного монтажа монитора или телевизора. Аксессуар поможет вам правильно организовать рабочее пространство. Кронштейн крепится к столешнице традиционным способом – посредством струбцины.

Вы по достоинству оцените возможность широкой регулировки положения кронштейна в пространстве.
Кронштейн обеспечивает возможность поворота на 360°. Угол наклона вверх может достигать 45°, а вниз – 90°.

Крепление для мониторов ONKRON G80 имеет встроенный кабель-канал. Модель совместима с оборудованием, для размещения которого используются крепления VESA 75x75 и 100x100.

Доступный диапазон размеров диагонали экрана – от 13 до 27 дюймов. Нагрузка на крепление может достигать 6.5 кг. Наклонно-поворотная конструкция аксессуара позволяет менять положение экрана максимально свободно.

Цвет крепления – белый. Такое цветовое решение с высокой вероятностью будет гармонировать с интерьером помещения.

Универсальное крепление DEXP MGL27-C01

Благодаря универсальному креплению DEXP MGL27-C01 вы сможете сохранить драгоценное свободное пространство на рабочем месте и в помещении и зафиксировать на нем ваш монитор или телевизор.

Модель оборудована наклонно-поворотным кронштейном, поэтому вы сможете отрегулировать наклон располагающегося оборудования как по горизонтали, так и по вертикали. Само крепление фиксируется на поверхности при помощи струбцины. Черная расцветка этого аксессуара позволит ему хорошо смотреться в помещении с любым интерьером.

Универсальное крепление DEXP MGL27-C01 подходит для мониторов и телевизоров с диагональю экрана, располагающейся в диапазоне от 13 до 27 дюймов. Конструкция способна выдержать оборудование общим весом до 6 кг. Модель поддерживает два вида размеров VESA: 75 x 75 и 100 x 100.

Регулировка наклона монитора в вертикальной плоскости возможна в пределах +/- 90 градусов. Возможности поворота монитора достигают 180 градусов. Кабель-канал, присутствующий в конструкции этой модели, позволит спрятать все свисающие провода, идущие от зафиксированного оборудования.

Крепление North Bayou NB F80

North Bayou F80 – кронштейн, с помощью которого можно установить монитор или телевизор на край стола либо на его поверхность. Он оборудован кабель-каналом, позволяющим спрятать все провода и защитить их от случайных повреждений.
Аксессуар крепится к столу с помощью струбцины. Допустимый диапазон регулировки наклона – от 85° вверх до 30° вниз. Угол поворота – 180°. Крепление можно вращать на 360°.

Крепление для мониторов NB F80 совместимо с мониторами, в которых реализована возможность использования креплений VESA 75x75 и 100x100. Поддерживаемый диапазон размеров диагонали экрана – от 17 до 32 дюймов.

Максимальная нагрузка на крепление – 9 кг. Величина данного показателя свидетельствует о существенном запасе прочности аксессуара. Цвет крепления – черный. Такое цветовое решение будет гармонировать с внешним видом большинства мониторов.

Крепление UltraMounts UM700

Чтобы зафиксировать монитор на столе, отлично подойдет кронштейн Ultramounts UM 700. Данная модель предназначена для мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов и способна выдержать вес до 6,5 кг.
Для более комфортного использования возможен поворот, наклон и вертикальное перемещение монитора.

Практичный кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 имеет настольный тип установки. За длительный срок службы без поломок отвечают высококачественные материалы, профессиональная сборка и дополнительная защита от механических повреждений.

Чтобы прикрутить кронштейн потребуется минимум сил и времени, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. Кронштейн выполнен в универсальном черном цвете.

Крепление Arm Media LCD-T31

Если вы хотите обеспечить своему монитору устойчивость, то вам просто необходим кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T31.
Данная модель способна выдержать вес до 9 кг и предназначена для мониторов с диагональю от 15 до 32 дюймов. Благодаря ему вы можете поворачивать монитор в любую сторону, наклонять и вращать его.

Чтобы установить кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T31, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению.

Длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.

Комментарии и отзывы ONKRON G80
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