Лучший микрофон 2019 года. Razer Razer Seiren X

Trust GXT 232 Mantis

Samson Meteor

Самым доступным микрофоном, который мы можем посоветовать для покупки, является модель Trust GXT 232 Mantis. Это достаточно доступный вариант, который при должной настройке выдаст отличное качество звука. Например, если вы делаете ролики для YouTube и записываете голос с микрофона, то потом можно избавиться от перегрузов и шумов в специальном приложении, после чего качество звучания будет очень даже приемлемым. Более того, микрофон даже без обработки довольно неплохо звучит — его вполне можно использовать для ведения прямых трансляций. Для этих целей его частенько и покупают.Подключается микрофон по USB, что делает его универсальным решением — вы можете спокойно записывать голос или вести трансляцию как с ноутбука, так и с компьютера. Да и в целом намного лучше звук, когда подключение идет по USB, так как обычно звуковые карты в недорогих компьютерах установлены прямо в материнскую плату и выдают помехи на записи. В комплекте с микрофоном идет тренога, плюс есть поп-фильтр, который улучшает качество вашего голоса. Отличное решение для начинающего стримера или автора видео, который хочет делать максимально качественный контент при небольших затратах.

Maono AU-903 Fairy

Данный микрофон можно спокойно назвать культовым решением — его используют блогеры и стримеры по всему миру. Все дело в том, что все стримеры, которые сейчас популярны, когда-то давно были малоизвестными и не могли позволить себе дорогой микрофон. Они брали доступный Samson Meteor, а потом оказывалось, что даже при наличии денег и популярности менять его нет никакого смысла. Ведь в плане качества записи данный микрофон показывает себя просто отлично — у него высокое качество звучания, нет лишних шумов и вообще очень приятная передача голоса без искажений. При учете низкой стоимости модели, это прямо очень большой набор преимуществ.Большим преимуществом решения можно назвать треногу, которая находится в корпусе микрофона. То есть, вам не нужно будет постоянно накручивать какое-то дополнительное оборудование, достаточно просто взять микрофон в руки, раскрыть подставку и поставить устройство на стол, после чего можно настроить нужные вам параметры и запустить запись. Также стоит отметить, что микрофон тоже работает по USB и не требует дополнительного питания, микшеров и усилителей — достаточно подключить гаджет к компьютеру. Это делает устройство максимально удобным при использовании без дополнительного оборудования.

Razer Seiren X

Конечно, некоторые пользователи очень хотят, чтобы их микрофон не только звучал хорошо и звук записывал, но и выглядел красиво в кадре. Это касается как тех, кто ведет стримы с веб-камерой, так и тех, кто записывает ролики. В этом плане Maono AU-903 Fairy выглядит куда более интересным решением, чем предыдущие модели, так как производитель решил сделать гаджет более серьезным, более стильным. Черный корпус с достаточно привлекательной сеткой на капсуле выглядит очень круто и дорого, это сразу дает понять, что микрофон у вас дорогой и качественный.В плане качества записи и правда все очень хорошо — производитель заявил диапазон частот от 30 Гц до 18000 Гц, что говорит нам о довольно высоком уровне чувствительности. Голос будет записываться без искажений и если вам нужно максимально точно передать интонацию или ударения, то такой широкий диапазон будет играть лишь на руку. Естественно, микрофон тоже не требует дополнительного оборудования — вы просто подключаете его к компьютеру или ноутбуку по USB и записываете голос. Шикарное решение, которое все еще можно назвать доступным продуктом для всех и каждого. Дальше идут уже более дорогие модели.

Blue Yeti nano

Компания Razer делает достаточно крутые продукты, которые выделяются на фоне конкурентов своей уникальностью и стильным дизайном. Микрофон Razer Seiren X тоже вобрал в себя все данные преимущества и показал, что стильное устройство может уделывать конкурентов еще и в плане качества записи. Данный микрофон активно используется стримерами мирового уровня, которые зарабатывают хорошие деньги на своих трансляциях, а некоторые ведущие на радио используют именно эту модель для трансляции голоса в эфир. Если вы тоже хотите получить надежное крутое устройство, то стоит сразу смотреть в сторону этой новинки.Микрофон поставляется со стойкой, которую можно поставить на рабочий стол и наслаждаться удобством при записи. Вы также можете отклонить микрофон в обратную сторону, чтобы капсула находилась под углом по отношению к вашему рту. Есть поддержка фирменного софта, довольно крутое качество записи и отменное качество сборки устройства. Более того, сейчас в продажу поступит аналогичная модель, но еще с подсветкой и возможностью выводить свои изображения на мини-дисплей, что делает продукт еще более привлекательным. Для стримеров это просто лучшее решение.

Audio-Technica AT2020USB+

Микрофоны Blue Yeti пользуются каким-то невероятным спросом из-за своего дизайна. В определенный момент стримеры со всего мира решили, что на их трансляции микрофон должен выглядеть прилично, и заказали себе Blue Yeti разного типа, которые оказались весьма стильными и понравились аудитории. В плане качества микрофоны данной серии ничем вас не разочаруют, но и ждать невероятного качества тоже не стоит — тот же Blue Yeti nano записывает на том же уровне, что и предыдущий микрофон от Razer. То есть, качество отменное, но не лучше, чем у конкурентов.Зато в плане дизайна разработчики действительно продвинулись вперед — микрофон выглядит очень солидно, у него большая громоздкая подставка, которая не дает ему шататься на столе. Плюс на корпусе нет ничего лишнего — разработчики оставили только нужные переключатели, сетку над капсулой и все. Смотрится очень привлекательно, но, конечно, придется немножко испоганить дизайн поп-фильтром, который придется цеплять на ножку. Но, все же, если вы хотите более утонченный дизайн и смотрите в сторону дорогих решений, то Blue Yeti nano подойдет просто идеально — хорошее качество записи вместе с дизайном делают свое дело.

Популярнейшая модель, которая является неким потолком на рынке микрофонов, которые подключаются по USB. Дело в том, что все модели, которые стоят дороже, либо обладают подсветкой или дисплеем, как в случае с Razer, либо просто являются слишком дорогим решением с завышенной ценой. А Audio-Technica AT2020USB+ — оптимальный вариант, который при своей стоимости выдает максимальное качество звучания. Микрофон идет с треногой в комплекте, у него довольно хорошая работа с частотами и практически нет искажения голоса.Большим преимуществом является качество сборки — продукт проживет у вас много лет и не будет разочаровывать поломками, трудностями в эксплуатации и так далее. Просто подключили и записывайте. Если посмотреть на популярных ведущих различных шоу, то вы заметите, что они именно этот микрофон и используют — он передает голос без искажения.