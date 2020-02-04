Лучший микрофон 2020 года. Razer Seiren X

Maono AU-A04

Blue Yeti nano

Данный микрофон привлекает в первую очередь тем, что он прямо из коробки уже оснащен всем, чтобы вы сели за стоялом и спокойно себе работали с записью звука или ведением прямой трансляции. Сам по себе микрофон довольно хорошо записывает звук, у него нет проблем с мутацией голоса, нет проблем со слишком высокой чувствительностью и так далее. Конечно, это не идеальное решение, но за свои деньги микрофон дает все необходимые возможности, чтобы вы работали и получали от этого процесса море положительных эмоций. Да и более того — производитель заложил в продукт дополнительные бонусы, которые тоже нельзя оставить без внимания.Начнем с того, что прямо в комплекте с микрофоном идет специальная стойка, которая позволяет установить микрофон на стол, потом наклонить его, чтобы устройство было ближе к пользователю, и записывать звук. Так же в комплекте идет так называемый «паук» — специальная конструкция, которая позволяет микрофону не шататься во время записи и не передавать сами вибрации на запись. То есть, продукт представляет собой уже готовый комплект, который отлично справляется с поставленными задачами и своих денег стоит на сто процентов. Можем посоветовать его абсолютно всем.

Razer Seiren X

Компания Blue Yeti в свое время начала делать просто лучшие микрофоны на рынке, которые понравились аудитории скорее своим дизайном, чем качеством записи. То есть, конечно, в плане качества записи к продукции компании тоже нет никаких претензий, но производитель сделал ставку еще и на дизайн, что позволило заполучить любовь аудитории в кратчайшие сроки. Теперь на рынок вышел новый микрофон Blue Yeti nano, который обеспечивает пользователя очень стильным внешним видом при достаточно высоком качестве записи голоса.Микрофон поставляется в комплекте с достаточно большой увесистой подставкой, которая позволяет сразу поставить микрофон на стол и записывать звук. Это удобно, так как многие микрофоны поставляются без треноги или какой-либо подставки, тогда как тут мы получаем очень даже крутой продукт в готовом исполнении. Также стоит отметить высокое качество записи, хотя, конечно, поп-фильтр прикупить все равно придется, так как без него звук будет менее приятный. За свои деньги это отличный вариант для тех, кто хочет не только качественную запись, но и привлекательное устройство на рабочем столе. Все же в кадре Blue Yeti nano смотрится просто шикарно.

ASUS ROG Strix Magnus

Конечно, если мы заговорили о красивых микрофонах, то не отметить Razer Seiren X было бы крайне странно — производитель всегда умел радовать нас красивыми гаджетами с хорошими характеристиками. Данный микрофон можно смело посоветовать тем, кто хочет вести прямые трансляции. Конечно, у него просто шикарная запись голоса и проблем с этим у вас явно не будет, плюс продукт очень стильно вписывается в кадр на прямой трансляции. Многие зарубежные стримеры именно из-за этого и берут микрофон Razer Seiren X, так как он удовлетворяет их в плане качества звука и еще придает картинке большего лоска.Конечно, данная модель микрофона тоже поставляется с подставкой — вы достаете микрофон из коробки, ставите его на рабочий стол и сразу можете вести запись звука. Это очень приятно, что не нужно тратить дополнительно время и деньги на поиск подставки. Также на корпусе микрофона имеются переключатели, которые позволяют управлять громкостью или другими параметрами микрофона. Отдельно хотелось бы похвалить Razer Seiren X за наличие на корпусе клавиши выключения микрофона — иногда так намного проще и быстрее добраться до данной функции, чем открывать меню Windows и искать переключатель там.

Audio-Technica AT2020USB+

Естественно, для получения красивого микрофона в кадре стоит обязательно обратить свое внимание на микрофон ASUS ROG Strix Magnus, который создавали специально для того, чтобы вы могли насладиться его стилем. Это действительно один из самых красивых микрофонов в мире, который сразу привлекает к себе внимание и радует пользователя подсветкой на корпусе. Собственно, в этом нет ничего удивительного — ASUS впервые решила выйти на рынок микрофонов и хотела моментально завладеть вниманием пользователей со всего мира. Это у производителя получилось отлично, ведь ASUS ROG Strix Magnus и правда быстро набрал обороты.Конечно, в плане качества записи звука у микрофона тоже все достаточно хорошо, я бы даже сказал отлично. Производитель использует качественные дорогие компоненты и они отлично справляются с записью голоса или с передачей голоса во время проведения прямых трансляций. Более того, здесь есть различные настройки для записи как одним человеком, так и в паре, например, если вы решите записывать диалоги или интервью. Очень крутой микрофон, который, правда, стоит достаточно дорого. Но если вы готовы отдать за него свои деньги, то почему бы не получить классный продукт.

Trust GXT 212

Микрофон Audio-Technica AT2020USB+ является некой классикой — данный микрофон используется профессиональными ведущими прямых трансляций по всему миру. Все дело в том, что этот микрофон подключается по USB, то есть ему не нужно дополнительное питание или что-то в таком духе, вы просто включаете микрофон и начинаете записывать звук. Также стоит сказать, что микрофон поставляется в комплекте с треногой, которая достаточно надежно держит микрофон на рабочем столе. Это тоже довольно приятно, ведь вам не нужно ничего покупать отдельно — просто достаете микрофон из коробки и все, можно работать.Кроме того, естественно, микрофон отлично справляется с задачей записи звука — здесь большая капсула, которая улавливает все нужные звуки, а то, что находится позади она не записывает. То есть, вы ставите микрофон перед собой, говорите в него и микрофон записывает исключительно голос пользователя, а не то, что происходит вокруг него. Это действительно большой плюс для ведущих прямых трансляций, так как всенаправленные микрофоны записывают слишком много шума. Это идеальное вложение денег — микрофон очень хорош, при этом в нем нет ничего из декоративных элементов, за которые вы бы переплачивали.

Под конец нашей статьи хочется сказать о том, что далеко не у всех пользователей есть возможность купить дорогой микрофон и это понятно — начинающие стримеры не могут позволить себе микрофон за десять тысяч рублей. В случае, если ваш бюджет строго ограничен, но при этом очень хочется получить хороший продукт, стоит обратить внимание на микрофон Trust GXT 212, который смотрится и правда довольно интересно. У него тоже в комплекте есть подставка, которая позволяет не докупать отдельно какое-либо оборудование, плюс запись голоса достаточно качественная.Да, нужно понимать, что у этой модели микрофона не самые дорогие премиальные материалы, нет ничего удивительного в плане дизайна или софта. Но за свои деньги микрофон предоставляет возможность хорошо записывать голос пользователя, а большего нам и не нужно. Это идеальный вариант на тот случай, если вы стеснены в средствах, но хотите получить идеальный гаджет за свои деньги. В этом плане Trust GXT 212 и правда хорош.