Лучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb

Lenovo Tab M10 TB-X505X

Huawei MediaPad T5 10

Компания Lenovo выбрала достаточно простой путь завоевания рынка — производитель выпускает в продажу достаточно доступные продукты, которые обладают хорошим набором характеристик. И пользователь при покупке планшета смотрит на конкурентов, которые стоят на порядок дороже, после чего отдает предпочтение этому бренду. С планшетом Lenovo Tab M10 TB-X505X именно так и произошло — компания показала очень достойное решение, которое за свои деньги легко уделывает потенциальных конкурентов. При этом производитель отлично продает свои устройства и за счет количества набирает прибыль.У планшета большой дисплей с диагональю 10,1 дюйм при разрешении 1280 на 800 точек, матрица при этом выполнена по технологии IPS с широкими углами обзора, отличной яркостью и прочими бонусами. Для современного планшета картинка очень хорошая, плюс в плане производительности у гаджета все хорошо. Процессор справляется с играми и программами, а встроенной памяти хватает, чтобы пользователь не бежал в магазин за покупкой карты памяти. Это достаточно достойное устройство, которое стоит чуть дороже десяти тысяч рублей. Для большинства пользователей ничего лучше и не придумать.

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Конечно, у компании Huawei на текущий момент не лучшие времена — производитель из-за санкций и прочих проблем проигрывает те рынки, на которых был замечен сильнейший рост. Однако нужно понимать, что все санкции, которые пока что не действуют, будут приняты для новых устройств, а планшет Huawei MediaPad T5 10, к примеру, может похвастаться всеми необходимыми для пользователя элементами. Например, планшет работает на операционной системе Android, у него есть поддержка всех сервисов, приложений и так далее. То есть, если вы хотите получить работающий планшет от данного бренда, то стоит обратить свое внимание на этот продукт, он вполне справляется с развлекательными задачами.Главным преимуществом планшета мы считаем его большой яркий дисплей — устройство оборудовано 10,1-дюймовой IPS-матрицей, которая может похвастаться разрешением в 1920 на 1080 точек. То есть, смотреть фильмы или играть в игры вам будет комфортно, особенно если загружать контент в необходимом качестве. Встроенная память тоже порадовала, не говоря уже о процессоре — он в синтетических тестах показывает себя просто отлично. Для большого планшета, который не является компактной игрушкой, это идеальный гаджет. У него разве что камера хромает, но это же доступный планет — ничего удивительного.

Xiaomi MiPad 4

К планшетам компании Samsung тоже нет никаких претензий — производитель всегда радовал нас высоким качеством сборки, качественными материалами и прочими мелкими бонусами, которые для потенциального покупателя очень важны. Нужно понимать, что планшеты обычно покупают гораздо реже, чем смартфоны, и если свой телефон вы поменяете через два года, то планшетом обычно пользуются лет пять. И Samsung Galaxy Tab A 10.1 в этом плане очень привлекателен, так как пользователь даже спустя пять лет сможет совершенно спокойно выполнять любые задачи вроде просмотра фильмов, браузера и так далее.Планшет тоже может похвастаться диагональю дисплея в 10,1 дюйма — на такой диагонали довольно комфортно смотреть фильмы или сериалы, так как на большей площади дисплея комфортнее рассматривать мелкие детали. Также стоит сказать, что разрешение у дисплея 1920 на 1080 точек, то есть картинка получается достаточно плотная и насыщенная. Встроенной памяти у планшета 32 гигабайта, есть возможность при необходимости поставить карту памяти до 512 гигабайт. Правда, такая карта памяти стоит дороже, чем сам планшет. Но, в целом, планшет и его производительность нас вполне устраивают.

iPad (2019)

У компании Xiaomi тоже достаточно простая стратегия покорения рынка планшетов — производитель просто выпускает доступное решение, которое обладает характеристиками, как у более популярных брендов. Это привлекает пользователей, ведь на самом деле какая разница, что там написано на тыльной стороне гаджета, главное, чтобы планшет справлялся с поставленными задачами. Тот же Xiaomi MiPad 4 идеален в плане развлечений, так как это компактное решение, которое можно носить даже в кармане куртки — вы просто достали устройство, посмотрели карты, например, и пошли дальше. Не нужно покупать отдельно сумку, чтобы носить с собой планшетный компьютер, в этом нет необходимости.Диагональ дисплея планшета составляет 8 дюймов, этого вполне достаточно, чтобы вы могли наслаждаться любимым контентом и получать от процесса работы с планшетом море удовольствия. Также хотелось бы отметить фирменную оболочку планшета, которая позволяет настраивать массу параметров без дополнительных приложений, лаунчеров и так далее. Производитель дал пользователю из коробки больше свободы, что тоже является серьезным преимуществом. Единственный минус планшета в том, что на него слишком много аксессуаров — тяжело будет выбрать что-то одно.

Lenovo Tab P10 TB-X705L

Компания Apple делает лучшие планшеты на рынке, в этом нет никакого сомнения — если пользователь хочет развлекательную платформу, на которой все будет работать еще очень много лет, то стоит обратить внимание именно на iPad (2019). Производитель в этом году выпустил относительно доступное решение, которое, конечно, нельзя назвать прямо бюджетным устройством, но среди всех остальных планшетов яблочной компании это явно одно из лучших решений. Да, можно взять за 80 тысяч Pro-версию, но это слишком дорого и за эти деньги можно взять смартфон, планшет и ноутбук от другого бренда. А у iPad (2019) стоимость более-менее адекватная, так что мы спокойно можем посоветовать устройство к покупке.Главная особенность iPad (2019) в наличии операционной системы iOS, которая отлично оборудована софтом и играми. Если какая-то игра выходит на мобильной платформе, то она точно будет на iOS без всякого сомнения, так что вы сможете в нее поиграть. Далее, стоит сказать, что производитель достаточно длительное время поддерживает старые устройства обновлениями и современными версиями операционной системы, что позволяет пользоваться планшетом в течение нескольких лет без страха остаться с нерабочим продуктом.

Заключительным устройством данной статьи является планшет Lenovo Tab P10 TB-X705L от той же компании Lenovo, который можно назвать конкурентом для всех планшетов среднего уровня. Производитель решил поставить сюда дорогой дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек с диагональю 10,1 дюйм — для просмотра фильмов, как я уже говорил, это идеальный экран. Можно даже в дороге смотреть любимый контент, общаться в социальных сетях с комфортом и так далее.Более того, производитель решил использовать процессор от компании Qualcomm, благодаря чему пользователь получает низкое потребление энергии при достаточно высокой производительности в играх и программах. Если вы большой фанат игр и хотите постоянно сражаться в виртуальных мирах, то стоит обратить свое внимание на этот планшет, он вас порадует своей производительностью.