Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190

День защитника Отечества не такой большой праздник, как Новый год или день рождения, однако получить хотя бы небольшой знак внимания мужчине будет приятно.

Беспроводная мышь Logitech M190

Каждый человек, покупая сюрприз, очень переживает о том, чтобы он пришёлся по душе и обязательно понравился. Особенно девушки очень трепетно относятся к этому моменту и стараются, чтобы всё было идеально. Мы подготовили для вас подборку советов, как выбрать подарок мужчине на 23 Февраля и определили основные моменты, которые помогут принять верное решение быстро и точно.Сегодня в сфере программирования работает очень много людей разного возраста и пола, но чаще всего данную профессию выбирают именно мужчины. Если ваш друг, родственник или любимый трудится в IT-сфере, то вы наверняка задумывались над тем, какие подарки дарить на 23 февраля программистам. Сегодня мы Вам подскажем, отличным подарком для программиста станет беспроводная мышка Logitech M190.

Удобная конструкция - соответствует естественной форме кисти среднего и большого размера. Устройство хорошо подходит для работы как правой, так и левой рукой. Эргономичный дизайн повторяет естественные изгибы ладоней большого размера.

Специальные округлые кнопки предназначены для оптимального расположения пальцев, а дополнительная поддержка для кисти обеспечивает комфорт в течение всего дня.

Беспроводное подключение- подключение практически без задержек и сбоев на расстоянии до 10 метров. Меньше проводов на рабочем месте и легкое перемещение рабочего места. Автономность - стабильное подключение и 18 месяцев работы от батареи типа АА (установлена в устройство). Радиус действия беспроводной связи и время работы батареи зависят от режима эксплуатации, окружающих условий и используемого компьютера. Когда вы не пользуетесь мышью, автоматически включается энергосберегающий режим.

Комфортное использование - простая навигация благодаря контролируемой построчной прокрутке. Высокоточный оптический датчик (1000 точек на дюйм) гарантирует плавность и точность перемещения курсора при использовании мыши практически на любой поверхности.

Пылесос BLACK+DECKER BHHV315B-QW

Универсальный дизайн – мышь будет отлично смотреться, как на деловой встрече, так и на домашнем рабочем столе благодаря лаконичному дизайну. Выберете один из четырёх цветов, каждый из которых будет сочетаться с основным черным: темно-серый, серый, синий и красный.

Говорят, автомобиль может рассказать о мужчине даже больше, чем его мама или бывшая. Действительно, машина для сильного пола значит чрезвычайно много. Это признак статуса, предмет безраздельной собственности, место для времяпровождения и, наконец, лучший друг. Поэтому подарки, связанные с машиной, задевают самые тонкие струны суровой мужской души. Каждый уважающий себя автолюбитель заботится о чистоте салона. Поэтому в списке нужных вещей, которые можно купить в машину в подарок мужчине, есть автопылесос. Компактная аккумуляторная модель позволяет чистить салон быстро, легко и эффективно.Благодаря пылесосу BLACK+DECKER BHHV315B вы легко и быстро удалите любую грязь. Он эффективно очищает сиденья и коврики от пыли, песка, шерсти животных, крошек, быстро всасывает грязь, обеспечивая ее надежное удержание внутри корпуса.

За счет этого экономятся ваши силы и время – достаточно пройтись по поверхности 1-2 раза, и всё будет чистым. Еще одно преимущество пылесоса – компактные размеры.

Его легко держать в руке, переносить с места на места, он не занимает много места в багажнике или салоне. Одно движение – и пылесос уже готов к работе.

Корпус у него прочный, он не боится падений, но экспериментировать не стоит. Данный пылесос можно рассмотреть в качестве подарка автолюбителю. Такие устройства бывают нужны тем, кто часто путешествует с семьей, имеет дачу или занимается перевозками.

Гриль REDMOND SteakMaster RGM-M805

Если мужчина через пять минут после ужина снова хочет есть, то ясно: «тигру в клетке не докладывают мяса». Но и заядлым вегетарианцам и даже веганам понравится гриль: сбрызнутые оливковым маслом овощи-гриль, рыба или морепродукты на гриле – это вкусно, полезно и развивает творческую фантазию. В общем, дарите гриль — получаете один романтический ужин в неделю.Электрогриль Redmond RGM-M805 – незаменимый помощник для любителей жареного мяса, рыбы и птицы. Устройство самостоятельно определяет толщину куска и рассчитывает время готовки. Вам остаётся только выбрать степень прожарки.

Жарьте рыбу, птицу, сосиски или котлеты: для любого блюда получится подобрать подходящий режим.

В комплекте с прибором есть пять одноразовых фольгированных форм, в которых можно приготовить запеканки, пироги и другие десерты. С ними не придётся мыть устройство, так как сок и масло останутся в посуде.

Корпус прибора из нержавеющей стали легко очищается обычной губкой. Поддон для жира и рифлёные рабочие панели можно мыть любимым бытовым средством вручную либо в посудомоечной машине.

Кофемашина Nespresso C30 Essenza Mini

Конечно, кофе — общечеловеческая вещь без гендерной привязки, но простота, скорость и неизменно хороший результат вообще без каких-либо усилий нравятся мужчинам. Плюс среди капсульных кофемашин есть очень интересные по дизайну. В том числе, весьма брутальные.Капсульная кофемашина Nespresso Essenza Mini C30 Black характеризуется высокой мощностью, равной 1310 Вт, и давлением 19 бар, поэтому оптимально подходит для заваривания эспрессо и лунго. В конструкции есть резервуар для воды объемом 0,6 л, который при необходимости можно снять.

Модель характеризуется длительным сроком службы, в том числе за счет корпуса, изготовленного из качественного, устойчивого к износу пластика. Особое отверстие для сетевого шнура, предусмотренное в устройстве, создает удобство при хранении и транспортировке.

Капсульная кофемашина Nespresso Essenza Mini C30 Black автоматически выключается, если бездействует более 9 минут, что способствует безопасности в процессе эксплуатации. Конструкция оснащена специальными индикаторами, информирующими о готовности модели к работе и низком уровне воды в резервуаре.

Устройство имеет компактные размеры, поэтому оптимально подходит для применения как дома, так и в офисе. Особый контейнер, предназначенный для сбора использованных капсул, при необходимости можно легко снять, очистить и установить обратно.

Электробритва Polaris PMR 0307RC

Многие девушки очень часто задумываются над тем, что можно подарить своим любимым на 23 февраля, чтобы порадовать их и сделать им приятное. Для каждой женщины очень важно то, как выглядит ее избранник, поэтому можно смело дарить своим супругам электробритвы, которые обязательно пригодятся.Электробритва Polaris PMR 0307RC с 5D-системой повторения контуров лица обеспечивает максимально чистое и быстрое бритье. Оснащена уникальной конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES, супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения и плавающей конструкцией лезвий для точного повторения контура подбородка.

Три плавающие роторные головки с высокоточными бритвенными лезвиями образуют двойной контур бритья, ускоряющий процесс, а плавающая конструкция бритвенной насадки делает бритье шейной зоны комфортней. Радиальная заточка двойных лезвий не дает им забиваться на протяжении всего времени бритья. Глянцевая поверхность бритвенной насадки обеспечивает идеальное скольжение и снижает риск появления раздражения на коже.

Прибор предназначен для сухого и влажного бритья. Работает как от сети, так и от аккумулятора. Время работы в беспроводном режиме без подзарядки – до 90 минут (или 29 сеансов бритья).

Контролировать уровень заряда удобно благодаря дисплею с индикатором на корпусе бритвы. Полная зарядка батареи от нулевого показателя до 100% займет всего 90 минут.

В комплекте с бритвой идет чехол, который упрощает хранение и перевозку электробритвы, а также защищает ее от пыли и загрязнений.