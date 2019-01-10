Лучший помощник водителя JBL Link Drive

Компания JBL добавила новый продукт JBL Link Drive на базе Google Assistant. Гаджет имеет встроенный активный микрофон, который позволяет вам вызывать Google Assistant и получать доступ к его набору услуг во время вождения, не отрывая рук от руля.

Как и другие подобные устройства, JBL Link Drive также использует ваш смартфон для выполнения всех команд. Компактное устройство совместимо практически с любым автомобилем. Его необходимо подключить к 12-вольтовой розетке вашего автомобиля и подключить его к приложению Google на вашем телефоне Android или iOS. Как только это будет сделано, просто используйте слова - «Привет, Google» - чтобы активировать и запросить ближайшую заправку, добавить что-то в свой список покупок и т.д. Устройство оснащено двумя микрофонами с шумоподавлением, которые, по утверждению JBL, улучшают распознавание голоса. Кроме того, Link Drive использует технологию Radio Barging для автоматического уменьшения громкости музыки или радио, чтобы вам не приходилось кричать при использовании Google Assistant. Стоимость данного гаджета составляет 60 долларов.