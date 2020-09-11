Лучший проектор. Epson EH-TW650

Давайте посмотрим самые интересные модели и выберем то, что точно будет приносить вам море удовольствия и положительных эмоций на протяжении длительного времени. Все же на рынке масса проекторов, а нам нужно выбрать самый лучший.

TouYinGer T4 mini Basic

Начнем с самого доступного варианта, который отлично справляется с поставленными задачами, но все же не предоставляет пользователю флагманских характеристик. Например, у этой модели разрешение изображения составляет всего 1280 на 720 точек, это далеко не идеал — HD-разрешение ушло с рынка уже достаточно давно, но на рынке относительно доступных устройств оно все еще используется. Впрочем, недостаток в виде относительно низкого разрешения кардинально балансируется стоимостью гаджета — данный проектор можно купить всего за семь тысяч рублей, что, как вы дальше поймете, довольно низкая стоимость за такое устройство.
Собственно, производитель именно и целился на доступность — многие пользователи хотят себе проектор, но боятся покупать дорогие модели, так как не совсем понимают, как их реализовать и будут ли они уместны в том или ином доме. Так вот TouYinGer T4 mini Basic предоставляет такую возможность — пользователь получает за весьма скромную для данного рынка сумму устройство, может попробовать, посмотреть фильмы, показать фотографии друзьям и так далее, а потом уже решить нужен ли ему гаджет более серьезного формата или в целом проектор ему мало интересен. Отличная модель за свои деньги, которую начинающим пользователям вполне можно порекомендовать.

Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM

Теперь самое время поговорить об одной из наиболее популярной на текущий момент модели — Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM. Производитель достаточно активно работает по всем фронтам рынка электроники, постоянно выпускает какие-то интересные новинки, но именно этот проектор буквально взорвал рынок. Дело в том, что устройство выдает разрешение 1920 на 1080 точек, то есть стандартное Full HD, при приличной диагонали и стоимости в пределах 30 тысяч рублей. Это достаточно качественное решение в плане характеристик изображения, которое при этом чуть ли не вдвое дешевле своих потенциальных конкурентов. Этого уже достаточно, чтобы пользователь заинтересовался моделью и начал изучать ее детальнее.
Здесь же стоит обратить внимание на дизайн продукта — производитель решил использовать достаточно нейтральный корпус, который легко вписывается в любой интерьер, при этом у пользователя нет необходимости подкладывать книги, чтобы поднять лампу на нужную высоту — устройство довольно неплохо выглядит и устанавливается комфортно даже со стола. В целом, это одно из лучших решений с таким разрешением на рынке, которое мы явно можем посоветовать всем, кто хочет смотреть фильмы в Full HD и не тратить при этом баснословные деньги на более именитые бренды и производителей высшего эшелона.

Acer X138WH

Следующим достаточно интересным вариантом выступает проектор Acer X138WH, который обладает более высокой яркостью. Собственно, его можно использовать даже в помещениях, когда у вас нет возможность полностью закрыть окна и перекрыть доступ света в помещение. Благодаря этому бонусу проектор часто покупают для дома, так как можно даже в дневное время смотреть фильмы с полным комфортом и наслаждением. Проблема только в том, что стоимость у проектора достаточно высокая, а помимо яркости у него нет никаких дополнительных особых бонусов. Для многих пользователей это будет проблемой, так что мы настоятельно рекомендуем брать именно эту модель только в том случае, если вы очень хотите смотреть фильмы днем.
В плане характеристик устройство достаточно простое — пользователь получает разрешение 1280 на 800 точек, при этом диагональ достаточно большая, но для правильной установки проектора еще нужно будет потрудиться. Также имеется несколько режимов работы, приличный срок работы лампы, удобные кнопки управления параметрами проектора и масса других мелочей, делающих продукт отличным решением для определенного формата использования. При этом стоимость сопоставима с предыдущим вариантом, а значит, вы уже сами решаете, что из этого вам нравится больше и важнее.

Epson EH-TW650

Конечно, если речь идет о достаточно привлекательном решении, которое вы можете приобрести и использовать в течение длительного времени, то стоит присмотреться к модели Epson EH-TW650. Этот проектор пользуется невероятной популярностью на рынке благодаря качеству своего изображения и относительно низкой стоимости — устройство можно приобрести примерно за 44 тысячи рублей. В этом случае пользователь отдает свои деньги за флагманский продукт, который отлично справляется с демонстрацией контента, обладает привлекательным дизайном корпуса и весьма адекватными характеристиками. Да и сам производитель является чуть ли не самым продвинутым на этом рынке, что тоже играет в пользу продукту.
Например, разрешение, которое выдает проектор, составляет 1920 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы вы получали качественный контент, при этом не тратили слишком уж много средств на покупку устройства, могли удобно его настраивать в нужном вам положении и так далее. Дизайн продукта весьма интересный, но не слишком вычурный, так что расположить продукт вы сможете в любом интерьере весьма уместно. Это на самом деле большая проблема, так как обычно пользователь покупает устройство, не может при этом разумно разместить его именно из-за дизайна. С Epson EH-TW650 таких проблем точно не возникнет.

BenQ W1720

Завершать нашу подборку лучших проекторов будет модель BenQ W1720, которая единственная из всех претендентов в статье может похвастаться 4К-разрешением. Собственно, именно из-за этого стоимость проектора настолько высокая, ведь производитель использует самые передовые технологии, продвинутую начинку продукта и прочие особенности, которые делают гаджет дороже. Итоговая цена модели составляет от ста тысяч рублей и это, естественно, флагманская модель, так что надеяться получить ее дешевле не выйдет — проекторы с таким разрешением стоят примерно так же, но чаще всего их отдают дороже. И, конечно, эта модель предполагает, что вы уже знаете, какой проектор вам нужен.
То есть, если вы уже какое-то время пользовались подобными гаджетами, поулчали удовольствие от просмотра фильмов или сериалов в разрешении Full HD или просто HD, то теперь пора расти дальше и брать модель с более высоким разрешением. При этом стоит понимать, что диагональ проекции у BenQ W1720 просто шикарная — можно смотреть фильмы на таком громадном полотне, что не в каждом доме или квартире банально хватит под него место. Также имеются различные умные функции, гибкая настройка изображения, удобные клавиши, стильный дизайн и всё то, за что обычно пользователи покупают флагманские устройства в любой из категорий электроники.
Комментарии и отзывы Epson EH-TW650
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