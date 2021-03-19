Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB

Samsung Galaxy A51 64GB

Выбор хорошего смартфона всегда затруднен тем фактом, что пользователю нужно посмотреть просто море различных вариантов, после чего разобраться с характеристиками, особенностями, тонкостями и так далее. Но если вы большой фанат одного бренда, например, Samsung, то можно смело присмотреться к одному из нижеперечисленных устройств. Они могут смело считаться лучшими за свои деньги без всякого сомнения.

Samsung Galaxy M31

Данный смартфон пользуется повышенным спросом на рынке благодаря относительно низкой стоимости при достаточно привлекательных характеристиках. Начать хотелось бы с дисплея — диагональ экрана у данного гаджета составляет 6,5 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог с комфортом играть в игры, смотреть фильмы или сериалы, наслаждаться любым другим развлекательным контентом. Помимо этого, устройство привлекает внимание качественными камерами — основная система состоит из четырех датчиков изображения, основной из которых снимает в разрешении 48 Мп.А ведь это не флагманский смартфон, который стоит безумных денег, а вполне себе доступное устройство среднего класса, которое отлично справляется с фото и видео. При этом за основу производительности смартфона взят процессор Samsung Exynos 9611, который пусть и не является лидером по производительности, но его возможностей с головой хватит, чтобы можно было играть в игры и пользоваться различным софтом. Поддерживать производительность смартфона будет 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенный накопитель представлен 64 гигабайтами пространства. За свои деньги это просто шикарный смартфон.

Samsung Galaxy A31 64GB

Прямым конкурентом предыдущему смартфону выступает смартфон Samsung Galaxy M31, который стоит примерно тех же денег, оборудован тем же процессором, но обладает большой батареей. Для некоторых пользователей это действительно важный момент, так как каждый хочет пользоваться смартфоном долго, не переживая о том, что в нужный момент он останется без возможности позвонить или ответить на сообщение. Чтобы у вас таких проблем не возникало, стоит присмотреться к данному смартфону — он оборудован батареей на 6000 мАч, чего предостаточно для большинства пользователей. Этого точно хватит, чтобы целый день работать с устройством и вечером ещё социальные сети перед сном полистать.При этом смартфон оборудован большим дисплеем с диагональю 6,4 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек. Он достаточно четкий и яркий, процессор здесь точно такой же, как у предыдущего смартфона (Samsung Exynos 9611), при этом оперативной памяти здесь уже 6 гигабайт. Кроме того, пользователь получает 128 гигабайт встроенной памяти и основную камеру на 64 мегапикселя. Отличный гаджет на тот случай, если вы хотите поснимать качественный контент, получить от него море положительных эмоций, а потом играть в игры с комфортом и наслаждением. За свою цену — отличный гаджет, конкурентом которого быть очень даже сложно.

Samsung Galaxy A71 6/128GB

Наиболее интересным устройством на текущий момент выступает смартфон Samsung Galaxy A31, который при стоимости около 14 тысяч рублей предоставляет пользователю достаточно приличный набор возможностей для работы и развлечений. Да, безусловно, это доступный гаджет начального уровня, так что ждать от него флагманских возможностей было бы крайне странно, но даже при такой вот низкой стоимости пользователь получает камеру на четыре датчика изображения, среди которых основной может похвастаться разрешением в 48 мегапикселей. Согласитесь, для смартфона начального уровня — очень даже достойно. При этом за основу производительности гаджета взят процессор MediaTek Helio P65.Он, конечно, уступает процессору двух предыдущих смартфонов, но со своими задачами тоже достаточно хорошо справляется — у него предостаточно ядер и высокая частота, чтобы можно было играть в игры или пользоваться разного рода приложениями. Также поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенный накопитель порадует потенциального покупателя 64 гигабайтами свободного пространства. При этом устройство оборудовано дисплеем с диагональю 6,4 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек — этого с головой хватит, чтобы фильмы было смотреть комфорто.

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB

Достаточно часто на рынке смартфонов можно заметить ситуацию, когда смартфон среднего класса отстает от флагмана буквально чуть-чуть, но при этом его стоимость заметно ниже, чем у флагмана, иногда в несколько раз. Ярким примером подобной ситуации является смартфон Samsung Galaxy A71, который стоит всего 24 тысячи рублей, но при этом отстает от флагманского устройства не очень уж значительно. Например, здесь используется качественный дисплей с диагональю 6,7 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек, плюс процессором выступает Qualcomm Snapdragon 730 — это мощнейшая модель, способная легко справиться с буквально любой задачей.Кроме того, производитель использует здесь систему из четырех камер на тыльной панели, основная из которых привлекает внимание разрешением в 64 мегапикселя. Более того, здесь 128 гигабайт памяти для хранения личного контента при наличии слота под карту памяти, есть качественная фронтальная камера и 6 гигабайт оперативной памяти для поддержки производительности процессора. Можно с уверенностью сказать, что среди не-флагманских смартфонов эта модель является наиболее привлекательной, особенно при учете стоимости, которая в два раза ниже, чем у текущего флагмана производителя.Естественно, многие пользователи предпочитают покупать флагманские смартфоны — они обычно получают все самые современные технологии, лучший дисплей, камеры, процессор и так далее. И у Samsung тоже есть весьма неплохой флагманский смартфон, который, правда, в этом году предоставил пользователям не так уж много действительно заметных нововведений. Но, в любом случае, флагманский смартфон получит процессор Samsung Exynos 2100, который почти не уступает флагманскому процессору Qualcomm в производительности, при этом гаджет обзавёлся действительно продвинутым набором камер, которые снимают очень хорошо — устройство получило массу высоких оценок от профильных изданий именно за фото.Также флагман получил относительно компактный дисплей с диагональю 6,2 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек — он достаточно яркий, четкий, привлекает реалистичными цветами и хорошими углами обзора. Из интересных технологий флагман может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения, операционной системой Android 11 и защитой от влаги и пыли. Ничего удивительного в этом нет, но, в любом случае, среди флагманских смартфонов это один из самых привлекательных гаджетов, который за 56 тысяч предоставляет массу возможностей и бонусов.