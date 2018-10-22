LucidSound LS31 звучат просто отлично

В последнее время на рынке появился новый тренд на игровую гарнитуру — буквально каждая вторая компания выпускает устройство, которое работает и с компьютером, и с консолями. Это весьма удобно, ведь вам не нужно покупать несколько устройств для отдельных игровых задач. Ярким примером достойной реализации подобного устройства является гарнитура LucidSound LS31, которая только-только появилась в продаже. Производитель решил сделать ставку на удобство и комфорт в использовании, плюс позаботился о качественном звучании. В итоге получается просто шикарный вариант продукта, который вам обязательно понравится. Стоимость гаджета составляет всего 150 долларов, это довольно дешево, если учитывать стоимость конкурентов. Осталось только провести детальные тесты и можно будет говорить более предметно.