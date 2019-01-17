LucidSound LS41 Wireless Surround Headset стоят 200 долларов

В последнее время беспородные наушники стали пользоваться какой-то невероятной популярностью — их покупают не только обычные пользователи для прогулок или занятий спортом, но и геймеры. И качество звучания не только не проигрывает проводным аналогам, но и в большинстве случаев выигрывает. Например, LucidSound LS41 Wireless Surround Headset продают за 200 долларов и предоставляют лучшее объемное звучание на рынке игровой периферии. Это идеальное решение для тех, кто хочет получить максимум комфорта во время виртуальных баталий и при этом полностью избавиться от разнообразных кабелей. Конечно, цена кусается и далеко не каждому такие наушники подойдут, но сам факт их существования очень радует. Купил бы вы наушники за 200 долларов для игр?