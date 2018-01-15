Lxory показала дешевую зарядку

2018-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lxory; [78]
Пока Apple только разрабатывает свою зарядку для смартфона, которая будет поддерживать несколько устройств, компания Lxory уже показала свой гаджет, который может заряжать сразу два гаджета. Например, вы можете прийти с работы, положить на зарядку два своих гаджета или смартфон свой и жены, они будут заряжаться без проводов и это реально круто. Гаджет очень компактный, тонкий, стильно выглядит и стоимость его составляет всего 29 долларов. Для примера - потенциальная стоимость аналога от яблочной компании составит 250 долларов. Почему у Lxory так дешево? Да потому, что технологии уже больше пяти лет, просто ею ранее никто не интересовался, а так она дешевая, доступная и проста даже в таком варианте исполнения. За что Apple дерет столько денег - не совсем понятно, у их зарядки нет ничего нового или крутого.


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