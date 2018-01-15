Lxory показала дешевую зарядку

Пока Apple только разрабатывает свою зарядку для смартфона, которая будет поддерживать несколько устройств, компания Lxory уже показала свой гаджет, который может заряжать сразу два гаджета. Например, вы можете прийти с работы, положить на зарядку два своих гаджета или смартфон свой и жены, они будут заряжаться без проводов и это реально круто. Гаджет очень компактный, тонкий, стильно выглядит и стоимость его составляет всего 29 долларов. Для примера - потенциальная стоимость аналога от яблочной компании составит 250 долларов. Почему у Lxory так дешево? Да потому, что технологии уже больше пяти лет, просто ею ранее никто не интересовался, а так она дешевая, доступная и проста даже в таком варианте исполнения. За что Apple дерет столько денег - не совсем понятно, у их зарядки нет ничего нового или крутого.