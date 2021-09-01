MIONIX представила игровые мыши NAOS PRO, CASTOR PRO и AVIOR PRO

Шведская компания MIONIX представила три модели игровых мышей серии PRO, это NAOS PRO, CASTOR PRO и AVIOR PRO. Новинки оснащены новым оптическим датчиком PMW-3370 с разрешением 19 000 DPI и 400 IPS. Они имеют надежные переключатели Kalih со сроком службы 80 миллионов нажатий. Игровые мыши выполнены из качественных материалов. Подсветку RGB и макросы можно настроить с помощью фирменного программного обеспечения. Вес мышей составляет около 100 граммов. Поставляются мыши с кабелем в оплетке длиной 1,8 м.

NAOS PRO, CASTOR PRO и AVIOR PRO продаются по цене 69,99 евро.

Комментарии и отзывы MIONIX NAOS PRO, CASTOR PRO и AVIOR PRO
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