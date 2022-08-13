MIUI 13 на базе Android 13 получают смартфоны Xiaomi и Redmi

Компания Xiaomi начала выпуск пользовательского интерфейса MIUI 13 на базе третьей версии Android 13 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Обновление для этих моделей поставляется под номером 22.8.7. Также известно, что некоторые модели получат обновление ОС Android 14, но для некоторых (включая Xiaomi Civi, Xiaomi Mi 10S и Redmi K40) обновление до Android 13 станет последним. Однако все эти модели еще могут получить как MIUI 13.1, так и MIUI 14.

Смартфоны которые получат прошивку MIUI 13: Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 LE (Xiaomi 11 Lite 5G NE), Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Civi, MIX 4, Redmi K40 (Poco F3) и Redmi Note 10 JE (Японская версия). Финальная версия Android 13 для этих смартфонов, выйдет в следующем году.