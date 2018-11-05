MSI Clutch GM50 на переключателях Omron

В последнее время многие производители компьютерного железа стали выпускать свою продукцию в сегменте игровой периферии. Это довольно интересная тема, о которой стоит обязательно поговорить отдельно. Но, уже сейчас можно сказать, что гигантов рынка постепенно с рынка выдавливают. Вот вышла в продажу мышка MSI Clutch GM50, которая построена на переключателях Omron с классным оптическим сенсором и привлекательным дизайном. С качеством сборки все просто отлично, тоже самое с подсветкой и программным обеспечением. Стоимость продукта довольно адекватная, с этим проблем нет. Будут ли пользователи покупать новинку? Конечно будут! Это же MSI, одна из самых известных компаний на рынке, которая привлекает геймеров даже больше, чем именитые бренды на рынке игровой периферии.