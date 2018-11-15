MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX готовится к релизу

В интернете появилась информация о видеокарте MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX, о существовании которой некоторое время назад говорили инсайдеры. Данная видеокарта отличается от конкурентов предельно компактными размерами. Если у вас небольшой корпус и вы хотите поставить в него современную видеокарту, то никто, кроме MSI, не сможет предоставить вам решение в этом сегменте. Абсолютно все новые видеокарты получились довольно толстыми и длинными, для них нужно брать большие корпуса и даже приобретать подставку, чтобы карта не провисала и не выгибала порт. Данная же новинка, которую вскоре должны анонсировать, должна исправить проблему на рынке — вы сможете купить ее за адекватные деньги, поставить в самый компактный корпус и спокойно работать с графикой или играть в любимые игры.