Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3090 AERO, которая выполнена в стиле GeForce GTX 480 одиннадцатилетней давности. Новинка характеризуется двухслотовым исполнением, системой охлаждения с частично открытым радиатором и вентилятором тангенциального типа, при котором горячий воздух выдувается через отверстия на планке разъемов, частотой графического процессора в режиме Boost 1695 МГц, нереференсной полноразмерной печатной платой, длиной 300 мм, а также тыльной пластиной, которая закрывает только половину печатной платы. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.