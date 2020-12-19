MSI GeForce RTX 3090 AERO получила "турбину"

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3090 AERO, которая выполнена в стиле GeForce GTX 480 одиннадцатилетней давности. Новинка характеризуется двухслотовым исполнением, системой охлаждения с частично открытым радиатором и вентилятором тангенциального типа, при котором горячий воздух выдувается через отверстия на планке разъемов, частотой графического процессора в режиме Boost 1695 МГц, нереференсной полноразмерной печатной платой, длиной 300 мм, а также тыльной пластиной, которая закрывает только половину печатной платы. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI представила GeForce RTX 3090 AERO
Обзоры:
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Новости:
Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT появилась в продаже

Компания AMD дала старт продажам видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая при цене в 1000 долларов должна со...
Запуск видеокарты NVIDIA RTX 3080Ti перенесен на февраль

Видеокарта NVIDIA RTX 3080Ti еще не была официально анонсирована, но уже была известна ее запуска. Изнача...
Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключения двух видеокарт GeForce RTX 30

Gigabyte начнет продажи нового моста NVLink "GC-ANVLINK" для серии видеокарт GeForce RTX 30 уже на следую...
Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблокаОбзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinlo Hand Juice MachineЛучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Корпус SilentiumPC Ventum VT2 получил че...
Корпус SilentiumPC Ventum VT2 получил чеКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Ventum VT2, которая ориентирована на созда...
Представлен корпус Gelid Iceberry для Ra...
Представлен корпус Gelid Iceberry для RaКомпания Gelid пополнила ассортимент корпусов моделью Iceberry, которая предназначена для популярного одн...
SanDisk выпустила обновленные накопители...
SanDisk выпустила обновленные накопителиSanDisk выпустила обновленные накопители Extreme и Extreme Pro. Обе модели совместимы с ПК, MAC и устройс...
PNY выпустила новую оперативную память X...
PNY выпустила новую оперативную память XСегодня PNY объявила о добавлении в ассортимент компании новой игровой оперативной памяти XLR8 Gaming EPI...
Samsung Galaxy W21 5G официально доступе...
Samsung Galaxy W21 5G официально доступеСмартфон Samsung Galaxy W21 5G является преемником модели Galaxy W20 5G, который был выпущен в прошлом го...
Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini...
Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 MiniНедавно компания Apple выпустила новые смартфоны серии iPhone 12, в этот раз компания представила четыре ...
AOC выпустили сверхширокий 32: 9 игровой...
AOC выпустили сверхширокий 32: 9 игровойAOC анонсировали выпуск нового широкоформатного монитора AGON AG493UCX с диагональю 49 дюймов (124 см) с ...
Вышло новое обновление 1.2 для Outer Wor...
Вышло новое обновление 1.2 для Outer WorРазработчик Obsidian Entertainment выпустил новое обновление для Outer Worlds, целью которого является ул...
Выпущен беспроводной пылесос Roidmi NEX2...
Выпущен беспроводной пылесос Roidmi NEX2Roidmi NEX2 Plus беспроводной пылесос нового поколения поступил в продажу в Китае. Стоимость новинки сос...
Redmi Note 9 выйдет в мировую продажу ка...
Redmi Note 9 выйдет в мировую продажу каСетевые источники поделились подробностями о новых смартфонах серии Redmi Note, официальный анонс которых...
Монитор Acer Predator X34S был замечен н...
Монитор Acer Predator X34S был замечен нСверхширокий монитор Acer Predator X34S был представлен на торговой площадке Taobao. Судя по характеристи...
Logitech G и Riot Games представили игро...
Logitech G и Riot Games представили игроИгровое подразделение Logitech G и разработчик игр Riot Games, объединились для разработки игровой перифе...
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor