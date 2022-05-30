MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 позволит использовать интерфейс PCIe 5.0

MSI готовит материнскую плату, она будет называться MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 и получит ряд функций, доступных в некоторых моделях на базе чипсета Z690.

На плате будет установлен внешний тактовый генератор Renesas RC26008, позволяющий изменять частоту шины BCLK — такая плата позволит разгонять «неразгоняемые» процессоры Intel Alder Lake. Вторая важная особенность это поддержка шины PCIe 5.0, которой нет в самом чипсете B660. Наконец, название указывает на то, что материнская плата рассчитана на доступную память DDR4.

Таким образом, купив MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 и установив в нее процессора без индекса K и дешевой памятью DDR4, пользователь сможет существенно разогнать процессор и использовать полную скорость PCIe 5.0. Когда новинка выйдет, не сообщается. Напомним, что цена обычной MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 составляет 160 долларов, можно предположить, что версия Max будет стоить около 200 долларов.