MSI MPG Gaming Edge WIFI игровая плата чипсета Z490

Игровая материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Edge WIFI предлагает богатый функционал несмотря на свою цену. Дизайн напоминает плату Gaming Carbon Z490, модель имеет встроенную RGB подсветку. На плате расположены два полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, два слота PCIe 3.0 x4 M.2 и шесть портов SATA.

Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб. Радиаторы VRM и 12 цепей питания обеспечат максимальный разгон новых процессоров Intel, а набор разгонных функций помогут в этом.

На задней панели есть USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. 3,5-мм аудиоразъем и оптический выход S/ PDIF, звуковая подсистема Realtek ALC1220 HD. Порт Ethernet питается от контроллера Realtek RTL8125B 2.5 G. Wi-Fi 6 модуль Intel AX201, PS/2, порт HDMI и DisplayPort.
Комментарии и отзывы MSI MPG Z490 Gaming Edge WIFI
Обзоры:
Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы
Лучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII FormulaЛучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Новости:
Плата MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X получила водоблок

Компания MSI пополнила ассортимент топовых системных плат, предназначенных для процессоров Intel Core 10-...
Первая плата из линейки Strix нового чипсета ASUS ROG Strix Z490-E Gaming

Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming является наиболее оснащенной из своего ценового сегмента. ...
Материнская плата ASRock Z490 получила разъем питания Intel ATX12VO

Материнские платы ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR будет поставляется с разъемом питания ATX12VO от Intel. ...
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Lenovo трудится над игровым телефоном с ...
Lenovo трудится над игровым телефоном с Компания Lenovo собирается выпустить свой первый игровой телефон под собственным брендом. ...
MSI выпустила собственную систему водяно...
MSI выпустила собственную систему водяноMSI MAG CoreLiquid представляет собой замкнутый контур. Линейка MSI MAG CoreLiquid включает четыре модели...
Huawei планирует выпустить кредитную кар...
Huawei планирует выпустить кредитную карКредитные карты мобильных компаний, уже не новинка в мире мобильных технологий. Год назад Apple выпустила...
В Apple iOS 14 появятся новые виджеты дл...
В Apple iOS 14 появятся новые виджеты длApple продолжает работу над новой версией операционной системы iOS 14. Компания говорит, что это будет са...
Sharkoon анонсировала блок питания серии...
Sharkoon анонсировала блок питания серииSharkoon Technologies - международный поставщик компонентов и периферийных устройств для ПК, расширяют ас...
Смартфоны OnePlus 8 получат Qualcomm Sna...
Смартфоны OnePlus 8 получат Qualcomm SnaСмартфоны восьмой серии компаний OnePlus, оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865 со вс...
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Androi...
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для AndroiВремя, когда для игр со сложной графикой нужно было собирать дорогостоящие настольные ПК или консоли Xbox...
Релиз iPhone 12 сильно перенесут...
Релиз iPhone 12 сильно перенесутКоронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то...
Acer Predator XB323U новый монитор семей...
Acer Predator XB323U новый монитор семейНовый монитор компании Acer был замечен на китайском рынке. Acer Predator XB323U оснащен 32 дюймовой пане...
Remedy Entertainment работает над двумя ...
Remedy Entertainment работает над двумя Remedy Entertainment - финская компания, которая разрабатывает видеоигры. ...
Genesis выпустила механическую клавиатур...
Genesis выпустила механическую клавиатурМеханическая клавиатура Genesis Thor 300 RGB имеет алюминиевый корпус и полноценную раскладку клавиш с RG...
Apple не станет переносить выход iPhone ...
Apple не станет переносить выход iPhone Недавно в сети появилась информация о том, что компания Apple решила перенести выход смартфона iPhone SE2...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторамиОбзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами
Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4КОбзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стеклаОбзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стекла
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor