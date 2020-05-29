MSI MPG Gaming Edge WIFI игровая плата чипсета Z490

Игровая материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Edge WIFI предлагает богатый функционал несмотря на свою цену. Дизайн напоминает плату Gaming Carbon Z490, модель имеет встроенную RGB подсветку. На плате расположены два полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, два слота PCIe 3.0 x4 M.2 и шесть портов SATA.

Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб. Радиаторы VRM и 12 цепей питания обеспечат максимальный разгон новых процессоров Intel, а набор разгонных функций помогут в этом.

На задней панели есть USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. 3,5-мм аудиоразъем и оптический выход S/ PDIF, звуковая подсистема Realtek ALC1220 HD. Порт Ethernet питается от контроллера Realtek RTL8125B 2.5 G. Wi-Fi 6 модуль Intel AX201, PS/2, порт HDMI и DisplayPort.