MSI MPG Gaming Edge WIFI игровая плата чипсета Z490

Четыре разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб. Радиаторы VRM и 12 цепей питания обеспечат максимальный разгон новых процессоров Intel, а набор разгонных функций помогут в этом.
На задней панели есть USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. 3,5-мм аудиоразъем и оптический выход S/ PDIF, звуковая подсистема Realtek ALC1220 HD. Порт Ethernet питается от контроллера Realtek RTL8125B 2.5 G. Wi-Fi 6 модуль Intel AX201, PS/2, порт HDMI и DisplayPort.