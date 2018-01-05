MSI Mini-ITX B350I PRO AC Mini-ITX Mobo для Ryzen

MSI рада представить новую материнскую плату Mini-ITX B350I PRO AC, готовую для AMD SocketAM4 и новейших процессоров RYZEN.Создание ПК с небольшим форм-фактором, будь то для профессионального, мультимедийного или игрового использования, никогда не было более интересным на платформе AM4 с помощью этого всеобъемлющего пакетного решения.Эта плата будет стоить примерно 139 евро.