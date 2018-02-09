MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC не купить

Официально представлена видеокарта Radeon RX 570 Armor 8G OC от компании MSI, вот только радоваться данной новости совершенно не стоит. Начнем с того, что рекомендованная стоимость данной видеокарты составляет 350 долларов, но уже есть слухи о том, что интернет-магазины планируют продавать карты по 400 долларов. Причина простая - майнеры. Эти пользователи готовы отдать на 50 долларов больше ради того, чтобы потом заработать денег на добыче валюты и именно из-за такого спроса магазины планируют продавать новинку по достаточно неприятной стоимости для геймера. С другой стороны, аналогичная ситуация касается абсолютно всех видеокарт на рынке - их стоимость завышена в магазинах, так как пользователи покупают новинки даже с более высоким ценником, чем рекомендует производитель. Как с этим бороться?