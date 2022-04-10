MSI Radeon RX 6400 AERO ITX продают за $256

Розничные продажи видеокарты Radeon RX 6400 стартуют только 20 апреля, однако это не помешало сингапурскому магазину NVX System Integrators начать продавать версию ERO ITX от компании MSI. Стоит отметить систему охлаждения с одним вентилятором и цену в 256 долларов. При этом, рекомендуемая цена AMD Radeon RX 6400 составит менее 200 долларов.

Что до самого ускорителя, то он характеризуется графическим чипом Navi 24 с 768 потоковыми процессорами и 4 ГБ памяти GDDR6 с поддержкой 64-битного интерфейса. Если учесть данные характеристики, грядущая новинка сможет конкурировать лишь с интегрированными графическими адаптерами Xe-LP и Vega актуальных чипов Intel и AMD.
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