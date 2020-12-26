MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio оснащена 16 фазной системой питания

MSI представила видеокарту Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio. Она будет представлена в стандартной версии и с заводским разгоном.

Обе видеокарты выполнены в новом дизайне Tri-Frozr с массивным алюминиевым радиатором с семью тепловыми трубками из меди и тремя вентиляторами TORX 4.0. Основание выполнено из никелированной медной пластины.

Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio будет иметь тактовую частоту 2285 МГц, это на 35 МГц выше, чем у эталонной версии.

Видеокарта использует 16 фазную систему питания (12+4). Для питания необходимо два 8-контактных разъема.

Компания MSI не стала раскрывать цену видеокарты. Ожидается, что MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio поступит в продажу в первом квартале 2021 года.