MSI Vigor GK60 для работы и игр

Официально представлена клавиатура MSI Vigor GK60, которую разработчик позиционирует как игровую с упором на повседневную жизнь. То есть, вы можете приобрести ее как для работы, так и для виртуальных баталий с разного рода врагами. За основу клавиатуры взяты переключатели Cherry MX Red, они отлично справляются с поставленной задачей и переживают до 50 миллионов нажатий. Даже для очень активного пользователя этого должно хватит на очень длительный период времени. Естественно, у клавиатуры имеется подсветка, программное обеспечение и прочие бонусы, которые позволят вам работать с удовольствием или играть с комфортом. Стоимость новинки пока что никто не называет, но у нас есть ощущение, что доступной клавиатура не будет. Дизайн и переключатели намекают на обратное.