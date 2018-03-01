MSI Vigor GK80 официально анонсировали

Официально представлена игровая клавиатура MSI Vigor GK80, которая предназначена, что вполне логично, для геймеров. Это механическая клавиатура, она выглядит достаточно привлекательно и занимает причины места на рабочем столе. Для многих пользователей такое решение будет весьма интересным, особенно если вы любите бренд и хотите заполучить себе крутой набор периферии. С другой стороны, стоит понимать, что стоимость продукта будет заметно выше большинства конкурентов. Уже сейчас говорят о том, что новинка будет дороже Corsair, а ведь это одна из самых дорогих клавиатур на рынке. Остается только надеяться на то, что производитель одумается и выпустит более-менее адекватный по стоимости девайс. Платить за клавиатуру долларов двести смогут не все, а хочется ведь получить крутое устройство для игры и развлечений.