MSI анонсировала материнские платы MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X. Платы представлены в строгом черном дизайне. Компания улучшила не только тепловое, но и энергетическое решение для процессоров AMD Ryzen.

MEG B550 UNIFY отличается экстремальной мощностью, включая в общей сложности 14 + 2 цифровых фаз питания и титановым дросселем. Платы оснащены эксклюзивной двусторонней защитой M.2 Shield Frozr. Тепловая трубка проходит через два радиатора и способствует лучшему рассеиванию тепла.

Плата MEG B550 UNIFY-X имеет всего 2 слота DIMM для более высокого разгона оперативной памяти. Оверклокеры продемонстрировала ее возможности, плата смогла взять частоту памяти DDR4 6536 МГц.

Доступность и стоимость плат MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X пока не известны.