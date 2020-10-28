MSI анонсировала материнские платы MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X

MEG B550 UNIFY отличается экстремальной мощностью, включая в общей сложности 14 + 2 цифровых фаз питания и титановым дросселем. Платы оснащены эксклюзивной двусторонней защитой M.2 Shield Frozr. Тепловая трубка проходит через два радиатора и способствует лучшему рассеиванию тепла.
Плата MEG B550 UNIFY-X имеет всего 2 слота DIMM для более высокого разгона оперативной памяти. Оверклокеры продемонстрировала ее возможности, плата смогла взять частоту памяти DDR4 6536 МГц.
Доступность и стоимость плат MEG B550 Unify и MEG B550 Unify-X пока не известны.