MSI анонсировала материнскую плату B360-F PRO для добычи криптовалют

Состоялся анонс материнской платы MSI B360-F PRO с помощью которой могут создаваться системы для добычи криптовалют. Майнинг-плата MSI B360-F PRO наделена 17 разъёмами PCIe 2.0 x1. Есть два слота для модулей оперативной памяти суммарным объёмом до 32 Гбайт. Выполнена новинка в форм-факторе ATX. Габариты устройства составляют: 305 * 225 мм. Предусмотрены интерфейсы DVI-D и HDMI для вывода изображения, два порта USB 3.0 Gen1, четыре порта USB 2.0, гнездо PS/2 для клавиатуры и мыши, а также гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. О стоимости устройства пока не сообщается.