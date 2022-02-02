MSI частично возобновляет поддержку AVX-512 для процессоров Alder Lake-S

Похоже, что MSI недовольна отсутствием AVX-512, и поэтому компания возобновляет его частичную поддержку. Из последнего отчета известно, MSI вновь вводит выбор версии микрокода на своей материнской плате MEG Z690 Unify-X. В меню есть опция включения AVX-512, и она действительно функциональная.
В BIOS A22 MSI включила выполнение инструкций AVX-512, и есть тесты, подтверждающие его работу. Это показывает преимущество 512-битных исполнительных блоков AVX-512 над чем-то вроде AVX2, который предлагает только 256-битные исполнительные блоки. В таких приложениях, как Y-Cruncher, AVX-512 позволил ЦП достичь более высоких целевых показателей производительности при меньшем энергопотреблении.