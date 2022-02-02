MSI частично возобновляет поддержку AVX-512 для процессоров Alder Lake-S

Процессоры Intel Alder Lake имеют два типа ядер с двумя различными наборами функций и возможностей. Например, меньшие E-ядра не поддерживают выполнение инструкций AVX-512, а большие P-ядра поддерживают инструкции AVX-512. Поэтому Intel решила полностью отказаться от его поддержки, чтобы не создавать ошибок программного обеспечения и не сталкиваться с проблемами при выполнении кода AVX-512 на процессорах Alder Lake. Это произошло всего за несколько месяцев до запуска Alder Lake, и мы увидели, что некоторые начальные BIOS материнских плат поставляются с включенным AVX-512 из коробки.

Похоже, что MSI недовольна отсутствием AVX-512, и поэтому компания возобновляет его частичную поддержку. Из последнего отчета известно, MSI вновь вводит выбор версии микрокода на своей материнской плате MEG Z690 Unify-X. В меню есть опция включения AVX-512, и она действительно функциональная.

В BIOS A22 MSI включила выполнение инструкций AVX-512, и есть тесты, подтверждающие его работу. Это показывает преимущество 512-битных исполнительных блоков AVX-512 над чем-то вроде AVX2, который предлагает только 256-битные исполнительные блоки. В таких приложениях, как Y-Cruncher, AVX-512 позволил ЦП достичь более высоких целевых показателей производительности при меньшем энергопотреблении.

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