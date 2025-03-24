MSI готовит к релизу RTX 5080 на 24 ГБ

Согласно списку совместимости на сайте MSI, компания может готовить альтернативную версию RTX 5080 с увеличенным объёмом видеопамяти. Хотя MSI официально не анонсировала новую версию, 24-гигабайтная RTX 5080 фигурирует в списке совместимости с материнской платой MSI X870 Tomahawk Wi-Fi. В нём также указаны уже известные модели серии RTX 50 — RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Однако странно, что версия RTX 5080 с 16 ГБ в списке отсутствует, что может свидетельствовать о банальной ошибке в данных. Стоит отметить, что список VGA-совместимости — это общий перечень видеокарт, которые поддерживает материнская плата, и он не обязательно означает, что MSI готовит именно свою версию RTX 5080 с 24 ГБ. Однако тот факт, что информация замечена только на сайте MSI, вызвал вопросы о возможном релизе новой версии.

Пока невозможно подтвердить этот слух, так как MSI не дала официальных комментариев. Более того, маловероятно, что компания сможет изменить конфигурацию памяти без одобрения NVIDIA. Тем не менее, технически выпуск RTX 5080 с 24 ГБ возможен за счёт использования 3-гигабайтных модулей GDDR7. Обычно в видеокартах серии RTX 50 применяются 2-гигабайтные модули, но 3 ГБ-модули также существуют. Именно они используются в мобильной версии RTX 5090, которая оснащена 24 ГБ памяти и имеет 256-битную шину. Стандартная GeForce RTX 5080 также оснащена 256-битной шиной памяти и изначально поставляется с 16 ГБ видеопамяти. Однако если NVIDIA решит использовать 3 ГБ-модули, объём памяти может вырасти до 24 ГБ.