MSI готовит ноутбуки на NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

В прошлом месяце мы узнали, что мобильные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti могут появиться в 2022 году. Теперь появилась новая информация о том, что MSI планирует представить свою линейку ноутбуков на выставке CES 2022, и данные гаджеты будут оборудованы именно новейшими видеокартами новой линейки, плюс, если верить инсайдеру, компания покажет сразу восемь новых ноутбуков с видеокартами поколения RTX 30. Если верить информации этого инсайдера, видеокарты RTX 3070 Ti и 3080 Ti будут использоваться в портативных ноутбуках MSI Raider и Stealth, а эффективность Max-Q подтолкнет некоторые новые модели к категории лучших игровых ноутбуков.

В списке спецификаций также упоминаются Intel Alder Lake i9-12900HK и i7-12700H, необъявленная линейка процессоров, которая оснащена шестью ядрами Performance и восемью эффективными ядрами. Что касается цен, то чудовищная топовая модель с RTX 3080 Ti от MSI стоит 4768 евро (примерно 5 379 долларов), в то время как самая дешевая машина на видеокарте RTX 3070 Ti стоит 2691 евро (около 3035 долларов). Локализованные версии этих продуктов могут иметь другие ценники, но утечка дает нам некоторое представление о стоимости будущих решений — в России цена обычно немного выше. При этом стоит отметить, что NVIDIA не анонсировала никаких мобильных чипов RTX 3070 и RTX 3080 Ti, так что пока лучше относиться к данному анонсу с некоторым недоверием. Тем не менее, похоже, что зеленая команда пытается захватить рынок ноутбуков, и это не может не радовать.