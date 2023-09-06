MSI лишила пользователя гарантии на видеокарту из-за кабеля CableMod

После того как выяснилось, что поставляемые компанией NVIDIA 16-контактные адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться при неправильном подключении к видеокарте, многие владельцы топовых видеокарт GeForce RTX 40-й серии предпочли использовать адаптеры питания 12VHPWR от сторонних производителей, которые выглядят более надёжно, но, конечно, тоже могут выйти из строя в случае неправильного подключения. И теперь, похоже, компания MSI отказывается заменить видеокарту, которая расплавилась в процессе работы с подключённым кабелем от компании CableMod.

Об этом сообщил пользователь форума Reddit, который опубликовал свои сообщения, якобы полученные от MSI. В этих сообщениях сотрудник компании утверждает, что видеокарта вышла из строя из-за адаптера 12VHPWR CableMod, что лишает владельца гарантии от MSI. «Вам необходимо связаться с компанией CableMod, поскольку адаптер стороннего производителя вызвал проблему и аннулировал гарантию на вашу видеокарту», — сообщили в MSI. Компания CableMod не подтвердила и не опровергла возможность выхода из строя видеокарты из-за адаптера 12VHPWR, но пообещала разобраться в этом вопросе. Впрочем, CableMod никак не восстановит гарантию на видеокарту, так что пользователю придётся решать эту проблему самостоятельно — например, отправляться к стороннему сервису, чтобы там специалисты выпаяли расплавленные компоненты и заменили их на нечто новое. Благо, это стоит не так уж дорого на самом деле.
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