MSI лишила пользователя гарантии на видеокарту из-за кабеля CableMod

Об этом сообщил пользователь форума Reddit, который опубликовал свои сообщения, якобы полученные от MSI. В этих сообщениях сотрудник компании утверждает, что видеокарта вышла из строя из-за адаптера 12VHPWR CableMod, что лишает владельца гарантии от MSI. «Вам необходимо связаться с компанией CableMod, поскольку адаптер стороннего производителя вызвал проблему и аннулировал гарантию на вашу видеокарту», — сообщили в MSI. Компания CableMod не подтвердила и не опровергла возможность выхода из строя видеокарты из-за адаптера 12VHPWR, но пообещала разобраться в этом вопросе. Впрочем, CableMod никак не восстановит гарантию на видеокарту, так что пользователю придётся решать эту проблему самостоятельно — например, отправляться к стороннему сервису, чтобы там специалисты выпаяли расплавленные компоненты и заменили их на нечто новое. Благо, это стоит не так уж дорого на самом деле.