MSI обновит BIOS материнских плат для поддержки Intel Raptor Lake

Как и другие производители, MSI также начала выпускать свою последнюю прошивку BIOS для поддержки процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения на материнских платах Z690, H670 и B660. Это отличные новости для тех пользователей, которые планируют приобрести процессор нового поколения, но при этом не горят желанием обновлять ещё и материнскую плату, особенно если у них флагманская модель с чипсетом Z690. MSI будет постепенно выпускать прошивку BIOS для всего своего списка материнских плат серии 600, поскольку она обеспечивает полную поддержку процессоров Intel Raptor Lake следующего поколения для настольных ПК, выпуск которых ожидается в конце этого года. Производитель материнских плат также выпустит последнюю версию прошивки BIOS для оставшейся линейки Z690, H670 и B660 в ближайшие недели, что позволит пользователям быть готовыми к чипам 13-го поколения при запуске.

Линейка процессоров Intel Raptor Lake для настольных ПК будет предлагать больше ядер, больше кэш-памяти, расширенные возможности ввода-вывода и более высокую производительность многопоточности наряду с некоторыми безумными тактовыми частотами. Ожидается, что процессоры будут выпущены позже в этом году, а также получат новые материнские платы семейства наборов микросхем серии 700, но те, кто хочет сохранить свои существующие платформы, могут сделать это, загрузив последнюю прошивку BIOS для соответствующей материнской платы по официальной ссылке. Правда, если раньше никогда не обновляли BIOS, то лучше обратиться к специалистам.
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