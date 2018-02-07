MSI обновляет BIOS для обеспечения совместимости материнских плат с APU Raven Ridge

AMD вскоре выпустит свои Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G APU. в основном новые процессор Ryzen отличаются встроенным графическим решением Radeon vega. Производители материнских плат медленно адаптируются к APU с обновлениями прошивки. MSI теперь также выпускает обновления прошивки.Обновления BIOS для материнских плат AMD 300, включая совместимые с A320 / B350 и X370. Чтобы получить работоспособный APU Raven Ridge, обновление BIOS обязательно.