MSI опубликовала информацию о материнской плате MAG Z490 Tomahawk

Материнская плата MSI MAG Z490 Tomahawk предлагает пользователям приятную стоимость и основные преимущества нового чипсета Z490. MSI MAG Z490 Tomahawk включает в себя два полноразмерных слота PCIe 3.0, два слота PCIe 3.0 x4 M.2 и шесть портов SATA для дисковой подсистемы.

Плата выполнена в черно-сером исполнении, включая радиаторы и печатную плату. Встроенная RGB подсветка находится под радиатором чипсета. Четыре слота оперативной памяти DDR4, 8+4 фаз питания, разгонный потенциал делают плату хорошим выбором.

На задней панели расположены разъемы: USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. LAN порт Ethernet Realtek RTL8125B 2.5 G и гигабитный контроллер Intel I219-V. Разъемы HDMI и DisplayPort. Аудиокодек Realtek ALC1220 HD и порт PS/2.
Комментарии и отзывы MSI MAG Z490 Tomahawk
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