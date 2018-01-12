MSI показала графическую карту GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z

GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z приносит легендарный потенциал разгона. Карта предназначена для разгона и экстремального разгона. Он оснащен кулером Tri-Frozr, используя три удостоенных наград вентилятора TORX 2.0 с двойными шарикоподшипниками, чтобы зарекомендовать себя как вершина воздушного охлаждения. В дополнение к дизайну, Lighting Z использует охлаждение тепловых труб с закрытым контуром. Тепловые трубки установлены в радиатор и заднюю панель Close Quarters для значительно улучшенных тепловых характеристик. Lightning Z построен с четырьмя компонентами военного класса для максимальной стабильности и качества.