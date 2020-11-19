MSI представила шикарную видеокарту Radeon RX 6800 (XT) Gaming X Trio

Новых и достаточно интересных видеокарт на рынке сейчас очень много — производители и их партнеры буквально каждый день анонсируют интересные гаджеты, которые позволяют улучшить ваш компьютер или собрать в нуля что-то достаточно производительное. Сейчас, к примеру, состоялся официальный анонс видеокарты MSI Radeon RX 6800 (XT) Gaming X Trio, которая обладает улучшенной системой охлаждения. Это позволяет пользователю не переживать о том, что видеокарта в ходе активного использования будет перегреваться или издавать слишком много шума. Что, естественно, крайне приятно, ведь иногда пользователи боятся за перегрев даже больше, чем за низкую производительность. Вопрос только в конечной стоимости для пользователя из России.

Комментарии и отзывы MSI Radeon RX 6800 (XT) Gaming X Trio
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